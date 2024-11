Až 400 tovarov nakúpite ešte lacnejšie. V BILLA premietli nižšiu DPH na potraviny už teraz

Názov produktu

Váha/Objem

Nová bežná cena

Stará bežná cena

Ušetríte





Chlieb, Poctivý kváskový Danubia

500g

1,18 €

1,25 €

0,07 €





Mlieko, Clever 1,5 % UHT

1 l

0,71 €

0,75 €

0,04 €





Bravčová krkovička

1 kg

7,11 €

7,49 €

0,38 €





Bravčové kocky, Mäsiarov výber

1 kg

6,64 €

6,99 €

0,35 €





Zemiaky, Clever

1 kg

5,69 €

5,99 €

0,30 €





Kyslá smotana 14 %, Rajo

375 g

1,66 €

1,75 €

0,09 €





Biely jogurt grécky, Milko

1 kg

4,74 €

4,99 €

0,25 €





Jablká Evelina, Chute Slovenska

1 kg

2,65 €

2,79 €

0,14 €





Hrušky zelené

1 kg

2,36 €

2,49 €

0,13 €





Kaleráb s vňaťou

1 ks

0,94 €

0,99 €

0,05 €







28.11.2024 (SITA.sk) -Populárny reťazec vychádza pred najkrajšími sviatkami roka v ústrety svojim zákazníkom a zákazníčkam. Znižuje ceny vybraných potravín o 5 % vo viacerých kategóriách. To znamená, že si môžete dopriať ešte výhodnejšie ceny aj na vaše obľúbené potraviny. "Zatiaľ čo oficiálne zníženie DPH sa začne až od januára, my sme sa rozhodli znížiť výdavky našich zákazníčok a zákazníkov už teraz, a to vo výške, ktorú bude predstavovať 5 % DPH na časť našich produktov. Naším cieľom je pomôcť zákazníkom ušetriť, pretože v BILLA platí, že všetci si zaslúžime kvalitné a chutné potraviny za naozaj férové ceny,” vysvetľuje Jozef Zúbek, vedúci oddelenia nákupu BILLA.Zníženie cien sa týka viac ako štyroch stoviek potravín, ktoré sa nachádzajú v každodenných nákupoch každého z nás. Za výhodnejšie ceny si tak kúpite nielen chlieb, ale aj mlieko, zemiaky, mäso, rôzne druhy ovocia, ale aj 14 % kyslú smotanu či jogurt.Príklady potravín, ktoré kúpite v BILLA v novej bežnej cene:Vďaka aplikácii BILLA Bonus a skvelým týždňovým akciám ušetríte pred Vianocami ešte viac. Už od stredy 27. 11. 2024 kúpite maslo lacnejšie o 29 percent – za 2,69 €, bravčové karé lacnejšie až o 39 %, mlieko 1,5 % a múku so zľavou 40 %, kačicu bez drobkov lacnejšiu až o 55 %, nátierky lacnejšie o 60 % či čerstvé ovocie a zeleninu v zľave až do neuveriteľných 63 %.Aj týmto krokom BILLA pokračuje vo svojom dlhodobom úsilí udržiavať cenovú dostupnosť kvalitných potravín a prispievať tak k znižovaniu výdavkov slovenských domácností."A každý deň pracujeme na tom, aby naši zákazníci a ich rodiny dostali kvalitnejšie a chutnejšie potraviny za veľmi férové ceny," doplnil Jozef Zúbek.Nielen pozitívna skúsenosť zákazníčok a zákazníkov, ale aj uznanie od odbornej poroty. BILLA neustále dokazuje, že jej sortiment je kvalitný, obľúbený a na európskej úrovni. Potvrdzujú to mnohé ocenenia najlepšieho pomeru kvality a ceny vyplývajúce z prieskumov na slovenskom trhu, ktoré BILLA získala v rámci nezávislých prieskumov.Sieť supermarketov BILLA zvíťazila aj v European Private Label Awards 2024 a okrem zisku tohto prestížneho ocenenia bola v ostatných rokoch úspešná aj v súťažiach Best Buy, Superbrands, Qudal, Voľba spotrebiteľov či Priateľ zákazníkov.Informačný servis