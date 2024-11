Občianske a vodičské preukazy v mobile budú na Slovensku čoskoro realitou, zo začiatku však nebudú platiť všade

Vytvorenie digitálnej verzie dokladu

28.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko je o krok bližšie k dokladom v mobile. Občianske vodičské preukazy budú v priebehu januára 2025 sprístupnené aj v elektronickej podobe. Informovalo o tom ministerstvo vnútra , ktoré pracuje na digitalizácií služieb, čím by sa občanom mohol zjednodušiť život.Vyplýva to zo zmien zákona o cestnej premávke a zákona o občianskych preukazoch, ktoré parlament schválil v stredu 27. novembra. Používanie takýchto digitálnych dokladov bude dobrovoľné."Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie dokladu bude jeho prvotné vydanie vo fyzickej podobe. Občanovi bude teda naďalej vydaný občiansky preukaz alebo vodičský preukaz ako klasická plastová kartička a elektronická verzia bude jeho doplnkom. Digitálny doklad bude rovnopisom, inak povedané doslovným odpisom fyzického dokladu," priblížil rezort vnútra a vysvetlil, že ak sa napríklad stane, že bude vodičský preukaz zadržaný, nebude sa dať použiť ani jeho elektronická verzia.Ministerstvo ďalej spresnilo, že v prvej fáze zavádzania digitálnych dokladov ich bude možné predkladať len polícii pri plnení jej úloh okrem hraničnej kontroly. Ide teda najmä o poriadkovú, dopravnú a železničnú políciu. "S rozšírením funkcionalít a dostupnosti pre ďalšie subjekty sa ráta v ďalších fázach," dodalo ministerstvo.Na vytvorenie digitálneho dokladu sa bude používať aplikácia Doklady v mobile v správe Ministerstva vnútra SR, ktorá zabezpečí okrem iného i jeho potrebnú verifikáciu. Ministerstvo do budúcnosti pripravuje aj scenár, kedy k verifikácii dokladu bude môcť dôjsť aj v prípade nedostupnosti či nemožnosti použiť internetové pripojenie. Občania by tak mohli použiť doklad aj offline."Zavádzanie elektronických preukazov je úzko prepojené s európskou legislatívou a cieľmi EÚ v oblasti digitálnej identity," podotklo ministerstvo s tým, že európsku peňaženku digitálnej identity zavádza do slovenskej právnej úpravy novela zákona o dôveryhodných službách, ktorú rovnako v stredu 27. novembra schváli parlament. Novelu pripravil Národný bezpečnostný úrad v spolupráci s rezortom vnútra.