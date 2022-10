Až 60 percent Slovákov si želá predčasné voľby, ide prevažne o voličov Smeru či Republiky

Väčšina ľudí je za predčasné voľby

Dovládnutie menšinovej vlády

2.10.2022 (Webnoviny.sk) - Šesťdesiat percent Slovákov je za predčasné voľby, najviac si ich prajú voliči Republiky , a to až 99 percent a Smeru , kde sa za ne vyjadrilo 90 percent respondentov. Aj 85 percent voličstva strany Hlas-SD je za predčasné voľby.Vypláva to z prieskumu agentúry FOCUS pre Reláciu Na telo s Michalom Kovačičom. Prieskum skúmal, či si občania prajú predčasné voľby, dovládnutie súčasnej vládnej koalície alebo úradnícku vládu.Sedemnásť percent opýtaných si želá dovládnuite súčasnej menšinovej vlády a 15 percent by privítalo úradnícku vládu. Osem percent respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť.Najmenej si predčasné voľby želá elektorát hnutia OĽaNO, sú to dve percentá. Naopak, 90 percent ich voličstva si praje dovládnutie tejto vlády.V relácii Na telo bol poslanec NR SR Ľuboš Blaha namiesto predsedu Smeru-SD Roberta Fica . Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s ním spočiatku nechcela diskutovať. K zmene diskutujúceho došlo krátko pred začiatkom relácie.