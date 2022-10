Minister Káčer odcestuje na svoju prvú zahraničnú cestu do Čiech, v Prahe sa stretne s viacerými vysokými funkcionármi

Prvá oficiálna zahraničná cesta

Témou bude aj nelegálna migrácia

2.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v pondelok (3. októbra) navštívi Českú republiku.Bude to jeho prvá bilaterálna zahraničná cesta od nástupu do funkcie. V rámci nej absolvuje stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom Stretne sa aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou a prvým podpredsedom Senátu Parlamentu ČR Jiřím Růžičkom. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Káčer bude rokovať aj so svojím českým kolegom Janom Lipavským. Diskutovať budú o vzájomnej aj regionálnej spolupráci, energetickej kríze, ale aj o ruskej agresii na Ukrajine.V rámci rokovaní sa budú venovať aj migračnej problematike, a to v kontexte zavedenia hraničných kontrol. Rokovania sa budú týkať aj rozvoja spolupráce počas aktuálneho českého predsedníctva Rady EÚ, ale aj predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) a v Slavkovskom formáte (S3).