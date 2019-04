Až 80 % organizácií zaujíma, kto stojí za kybernetickými útokmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Nedávny prieskum spoločnosti Kaspersky Lab poukázal na zjavný nesúlad medzi plánovanými preventívnymi opatreniami, ktoré európske organizácie podľa IT manažérov zavádzajú, a ich skutočnou realizáciou. Napriek tomu, že si mnohí z nich uvedomujú nevyhnutnosť prevencie pred kyberútokmi, v ich realizácii stále zaostávajú.Záujem IT špecialistov o zlepšenie bezpečnostnej politiky vo firmách je však očividný. Odhaliť pozadie kybernetických útokov, ktoré ich ohrozujú, chce takmer 80 % z nich.Skutočnosť, že kybernetická bezpečnosť si v posledných rokoch získala svoje miesto v mediálnom priestore, pomáha spoločnostiam lepšie si uvedomovať potenciálne škody, ktoré im môže kybernetický útok spôsobiť. Podľa najnovšieho prieskumu je pre jedného z dvoch IT manažérov (51 %) náročné odhadnúť straty spôsobené kybernetickým útokom, keďže si uvedomujú jeho široký dosah, reputačné škody nevynímajúc.Najvyššie percento týchto škôd bolo zaznamenané v Spojenom kráľovstve (62 %), za ktorým nasledovalo Španielsko (54 %). Zároveň si 57 % IT manažérov uvedomuje, že útočníci neustále zdokonaľujú svoje nástroje a taktiku, pričom sú schopní pomerne účinne realizovať útoky bez toho, aby zanechali akékoľvek stopy, ktoré by viedli k odhaleniu ich identity.Podľa prieskumu až 68 % IT manažérov považuje dolapenie a spravodlivé potrestanie útočníkov za veľmi zriedkavé.Existuje rozdiel medzi dôverou podnikov v ich schopnosť kybernetické útoky zastaviť a preventívnymi opatreniami, ktoré v skutočnosti zavádzajú. Viac ako jeden z dvoch respondentov (53 %) súhlasí s tým, že ich organizácia dokáže účinne zastaviť všetky kybernetické útoky v ich sieti a väčšina (83 %) tvrdí, že ich organizácia už zavádza preventívne opatrenia na pomoc pri predchádzaní incidentom kybernetickej bezpečnosti. Skutočnosť je však odlišná, hoci 53 % IT manažérov súhlasí, že ich organizácia má zavedené prísne bezpečnostné pravidlá, iba štyri z desiatich európskych podnikov (41 %) poskytujú školenie kybernetickej bezpečnosti pre všetkých zamestnancov, napríklad vo Francúzsku a Veľkej Británii je to iba jedna tretina podnikov.Počet organizácií, ktoré poskytujú školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti svojim IT tímom (43 %), je o niečo vyšší, ako počet organizácií poskytujúcich vzdelávanie všetkým svojim zamestnancom (41 %). To však nestačí, keďže takmer polovica (46 %) incidentov kybernetickej bezpečnosti v roku 2017 bola spôsobená práve zamestnancami, pričom väčšina z nich nepracovala na IT oddelení.