Malajzia má obavy z prílevu ilegálnych migrantov z radov Rohingov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 8. apríla (TASR) - Malajzijské úrady sa obávajú prílevu migrantov, ktorí sú príslušníkmi etnika Rohingov a utekajú z Mjanmarska, informovala v pondelok agentúra Reuters.Tieto obavy vyvolal v pondelok v poradí už druhý prípad, keď sa na pláži v štáte Perlis na severe krajiny objavila skupina ľudí považovaných za Rohingov z Mjanmarska. Predpokladá sa, že týchto 37 mužov tam loďou dopravili pašeráci. Úrady mesta Simpang Empat migrantov zadržali.K podobnému prípadu došlo aj v marci, keď sa na tej istej pláži vylodilo 35 migrantov.Policajný zdroj pre agentúru Reuters uviedol, že existuje predpoklad, že migranti sa najprv plavili na väčšej lodi, potom boli rozdelení do menších člnov a prepravení do rôznych lokalít na pobreží Malajzie. Dodal, že zdravotný stav migrantov je dobrý. Polícia ich vydala imigračným úradom. Predpokladá sa, že ide o migrantov z Mjanmarska alebo Bangladéša.Reuters pripomenul, že v posledných mesiacoch sa desiatky Rohingov vydali na plavbu z Mjanmarska alebo Bangladéša k pobrežiu Malajzie za pomoci pašerákov ľudí. V Malajzii pritom od roku 2015 zaznamenali zníženie počtov prichádzajúcich ilegálnych imigrantov, čo bol dôsledok zásahov proti prevádzačom.Vypuknutie nábožensky motivovaného násilia v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku v roku 2012 malo za následok útek desiatok tisíc Rohingov po mori. Exodus vyvrcholil v roku 2015, keď sa podľa odhadov zhruba 25.000 utečencov preplavilo cez Andamanské more do Thajska, Malajzie a Indonézie. Mnohí pritom plavbu na nebezpečných a preťažených lodiach neprežili, dodal Reuters.