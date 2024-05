Až 90 % opýtaných neje dostatok ovocia a zeleniny. Novou kampaňou to chce BILLA zmeniť. V jej obchodoch nájdete až do 80 % slovenskej produkcie

Kvalitu potvrdila pečať QUDAL

Vždy čerstvé a chutné

* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra 2muse. Zber dát prebiehal od 28. marca do 2. apríla 2024 metódou on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 1020 respondentov

Vo veku od 20 do 50 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa veku, pohlavia, regiónu, vzdelania a veľkosti obce.

24.5.2024 (SITA.sk) -Aj keď je vyvážená strava kľúčom na udržanie dobrej kvality života, ľudia na Slovensku ju nie vždy dodržiavajú. Podľa prieskumu BILLA, ktorý zrealizovala agentúra 2muse*, si zeleninu a ovocie denne dopraje iba necelá tretina ľudí. Dokonca len 1 z 10 opýtaných jedáva dostatočné množstvo týchto potravín. "V prieskume sme tiež zistili, že ku každému hlavnému jedlu dňa si ovocie alebo zeleninu dopraje iba 10 % opýtaných. Okrem toho len 1 z 5 ľudí na Slovensku, ktorí konzumujú ovocie a zeleninu na raňajky, ich jedáva pravidelne," uviedla Denisa Pernicová, vedúca oddelenia strategického marketingu v BILLA Slovensko. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denne skonzumovať viac ako 400 gramov ovocia a zeleniny, a to ako súčasť zdravej výživy s nízkym obsahom tukov, cukrov a sodíka. Vyvážené stravovacie návyky pomáhajú zlepšiť celkové zdravie a znižujú riziká vzniku niektorých chronických civilizačných ochorení.**Inšpirovať ľudí ku konzumácii výživných potravín a k aktívnemu životnému štýlu sa spoločnosť BILLA snaží dlhodobo. Zákazníkom prináša pestrý sortiment čerstvého ovocia a zeleniny, ktorý pochádza od overených dodávateľov. Tieto potraviny sú navyše pravidelne kontrolované, čo zaručuje ich kvalitu a čerstvosť. "V BILLA si uvedomujeme, že ak si naši zákazníci pravidelne doprajú viac ovocia a zeleniny, ich život bude kvalitnejší. A práve na kvalitu sa v našich predajniach môžu vždy spoľahnúť. Čerstvé a prvotriedne ovocie i zeleninu u nás nájdu každý deň," povedala Denisa Pernicová. Jej slová potvrdzuje aj medaila kvality QUDAL, ktorú BILLA nedávno získala za svoje oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny. O víťazoch rozhodol prieskum slovenského trhu, ktorý prebiehal počas januára na vzorke 1 200 respondentov. Okrem oddelenia čerstvého ovocia a zeleniny venovali ľudia v prieskume najväčší počet hlasov spoločnosti BILLA aj v ďalších dvoch kategóriách. Pečať QUDAL udeľuje renomovaná švajčiarska organizácia ICERTIAS.Mnohé druhy ovocia a zeleniny je možné dopestovať v slovenských podmienkach, preto je aj dopyt po domácom ovocí a zelenine stabilne vysoký. BILLA predáva už od roku 2013 sezónne ovocie a zeleninu od domácich pestovateľov aj pod privátnou značkou Slovenská farma. Počas letnej sezóny ich spoločnosť zabezpečuje z regionálnych fariem každý deň. Zákazníčky a zákazníci tak na pultoch nájdu až do 80 % ovocia a zeleniny s označením Vypestované na Slovensku. Naopak, počas chladných mesiacov roka sa BILLA spolieha na medzinárodných farmárov, ktorí spĺňajú prísne kritériá kvality. V rámci privátnej značky Bon Via tak prináša plody zo slnečných štátov južnej Európy a ďalších krajín sveta, v ktorých sa ovociu a zelenine darí počas celého roka.Informačný servis