Tatra banka aranžovala skupine CTP úver 278 miliónov EUR

Jedna z najväčších realitných transakcií na slovenskom trhu za posledné obdobie

O spoločnosti CTP

24.5.2024 (SITA.sk) - Skupina bánk pod aranžérskym vedením Tatra banky poskytla skupine CTP syndikovaný úver vo výške 278 miliónov EUR. Účelom je refinancovanie nákladov na výstavbu logistických a priemyselných budov po celom Slovensku. Skupina CTP je z pohľadu prenajímateľnej plochy najväčším vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v Európe, kótovaným na burze.Bankový sektor sa, podobne ako aj mnohé iné odvetvia, snaží postupne znižovať uhlíkovú stopu. Preto pri hodnotení financovania zohľadňuje nielen ekonomický aspekt, ale aj trvalú udržateľnosť financovaných projektov. V sektore nehnuteľností o to viac, že ide o odvetvie s významnou uhlíkovou stopou.Tatra banka, líder v korporátnom financovaní, so spoločnosťou CTP úspešne spolupracuje niekoľko rokov. Existujúce dlhodobé partnerstvo s najväčším európskym vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných parkov sa významne posilnilo aj poskytnutím nového syndikovaného úveru vo výške 278 miliónov EUR.Banka sa na tejto transakcii, ktorá je jednou z najväčších realitných transakcií na slovenskom trhu, podieľala v spolupráci s rakúskou Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Právne poradenstvo pri transakcii zabezpečovali advokátske kancelárie Dentons a White & Case.Refinancovanie výstavby viac ako 35 logistických a priemyselných budov umožňuje spoločnosti CTP uvoľniť kapitál a reinvestovať ho do nových projektov. Portfólio spoločnosti CTP je certifikované podľa noriem BREEAM a EPC, čo je dôkazom jej ambícií v oblasti trvalej udržateľnosti."Veľmi si vážime prejavenú dôveru klienta. Túto transakciu považujeme za míľnik z pohľadu objemu i komplexných štandardov syndikátneho financovania. Predstavuje tiež významný krok smerom k zníženiu celkovej uhlíkovej stopy pri aktivitách klienta a sme radi, že mu pri nich môžeme byť oporou," hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva zodpovedná za korporátne a privátne bankovníctvo a Capital Markets."S Tatra bankou máme dlhoročný vzťah a vážime si vzájomnú spoluprácu. Jej podpora je dôkazom našej prepracovanej obchodnej stratégie a úspechov na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe. CTP je dlhodobo priekopníkom vo výstavbe udržateľných priemyselných a logistických priestorov, čo naši bankoví partneri oceňujú. Syndikovaný úver nám umožňuje uvoľniť kapitál a reinvestovať ho do nových udržateľných projektov, aby sme mohli naplniť naše ambiciózne plány expandovať," povedal Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP.CTP je najväčším na burze kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), pričom k 31. marcu 2024 vlastnila 12 miliónov m2 podľa hrubej prenajímateľnej plochy v 10 krajinách. Všetky nové budovy disponujú certifikátom BREEAM na úrovni veľmi dobrá alebo vyššej. Spoločnosť Sustainalytics zaradila CTP do kategórie ESG "Low-Risk", čo podčiarkuje jej záväzok byť trvalo udržateľným hráčom.Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti CTP: www.ctp.eu Informačný servis