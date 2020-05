Až polovica zamestnancov priznala, že sleduje obsah pre dospelých na pracovných počítačoch

Ľudia pracujú a čítajú viac ako obyčajne

Vyššie riziko vírusov

Nepovolené aplikácie

Aktualizácie pomáhajú eliminovať zraniteľnosť

Užívatelia by sa mali sústrediť a dôveryhodné zdroje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 - Viac ako polovica (51 %) zamestnancov, ktorí priznali, že začali sledovať viac obsahu pre dospelých, odkedy pracujú z domu, tak robí na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Takmer pätina (18 %) pracujúcich dokonca tento obsah sleduje na zariadeniach, ktoré im poskytol zamestnávateľ, pričom 33 % ich pripustilo, že obsah pre dospelých sleduje na svojich súkromných zariadeniach, ktoré však využívajú aj na prácu.Vyplýva to z najnovšej správy spoločnosti Kaspersky - Ako COVID-19 zmenil spôsob, akým ľudia pracujú.Takmer tretina (31 %) pracovníkov uviedla, že práci venujú viac času než predtým. Na druhej strane, 46 % ich uvádza, že zvýšili objem času venovaný osobným aktivitám.Táto zmena mohla nastať aj z toho dôvodu, že zamestnanci v súčasnosti nemusia toľko cestovať, respektíve nemusia dochádzať do práce, ak pracujú z domu.Navyše, 55 % zamestnancov povedalo, že odkedy začali pracovať z domu, oveľa viac čítajú spravodajský obsah.Toto zistenie je, samozrejme, pochopiteľné, nakoľko ľudia chcú byť o vývoji v súvislosti s koronavírusom informovaní.Avšak až v 60 % prípadov tak robia na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Pokiaľ teda zamestnanci nebudú venovať dostatočnú pozornosť zdrojom a webovým stránkam, ktoré navštevujú, riskujú, že sa ich zariadenie infikuje malvérom.Pracovníci si takisto vypestovali návyk využívať služby, ktoré používajú v súkromí, aj na pracovné účely - čím zvyšujú riziko vyplývajúce z tieňového IT, vrátane zverejnenia citlivých informácií.Celkovo 42 % zamestnancov napríklad využíva osobné e-mailové účty na pracovné záležitosti a 49 % pripúšťa, že prácou z domu sa ich používanie ešte zvýšilo.O niečo menej, 38 % pracovníkov, využíva messengerové aplikácie, ktoré neboli schválené ich IT oddelením, pričom 60 % z nich intenzitu ich používania počas týchto nových okolností ešte zvýšilo."Organizácie jednoducho nemôžu splniť všetky požiadavky používateľov, ako napríklad povoliť zamestnancom využívať akékoľvek služby, ktoré by sa im páčili. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou používateľa, potrebami firmy a bezpečnosťou. Na jej dosiahnutie by firma mala zabezpečiť prístup k službám na základe zásady poskytnúť iba najnutnejšie používateľské práva, implementovať VPN a používať bezpečné a schválené korporátne systémy. Tieto typy softvéru môžu mať určité obmedzenia, ktoré mierne znižujú ich použiteľnosť, no zaručujú väčšiu mieru zabezpečenia," uviedol Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.Spoločnosť Kaspersky na ochranu zamestnancov a firemných dát odporúča zamestnávateľom naplánovať školenie zamerané na zvýšenie povedomia zamestnancov v oblasti bezpečnosti.Môžu ho realizovať aj online a malo by pokrývať všetky nevyhnutné aktivity, ako sú správa účtu a hesla, bezpečnosť e-mailov či bezpečnosť koncových bodov.Vhodné je tiež zabezpečiť, aby boli zariadenia, softvér, aplikácie a služby vždy aktualizované na najnovšiu verziu. Aktualizácie pomáhajú eliminovať ich zraniteľnosti.Takisto by nemali zabudnúť nainštalovať overený bezpečnostný softvér na všetky koncové body, vrátane mobilných zariadení a zapnúť firewall.Akékoľvek riešenie, pre ktoré sa rozhodnú, by malo zahŕňať ochranu pred webovými hrozbami a e-mailovým phishingom.Ľuďom pracujúcim z domu na ich vlastných zariadeniach spoločnosť Kaspersky odporúča použiť spoľahlivé bezpečnostné riešenia určené na komplexnú ochranu pred mnohými hrozbami a zábavný a vzdelávací obsah sťahovať len z dôveryhodných zdrojov.