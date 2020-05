Sme rodina stále tají pätinu výdavkov na predvolebnú kampaň, upozorňuje Transparency

Nezaplatené faktúry za bilbordy

Dodatočné peniaze môžu vložiť

15.5.2020 - Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje na to, že hnutie Sme rodina Borisa Kollára stále tají pätinu výdavkov na svoju kampaň v parlamentných voľbách z 29. februára. Mimovládna organizácia o tom informovala na sociálnej sieti.Z oficiálnej kampane za takmer milión eur vykázanej v záverečnej správe figurujú totiž na transparentnom účte výdavky v objeme 760-tisíc eur.„Dva a pol mesiaca po parlamentných voľbách stále nie je jasné, komu zaplatilo hnutie Sme rodina celú pätinu výdavkov svojej oficiálnej predvolebnej kampane. Hnutie má na svojom transparentnom účte schodok vo výške 215-tisíc eur,“ informuje TIS.Z oficiálnej kampane za takmer milión eur vykázanej v záverečnej správe figurujú totiž na transparentnom účte výdavky v objeme 760-tisíc eur.Kollárovci podľa mimovládky tvrdia, že 215-tisícový schodok tvoria nezaplatené faktúry za bilbordovú kampaň, výrobu volebných letákov a propagačných materiálov.Hnutiu Sme rodina vraj zaplatiť faktúry neumožňuje zákon, ktorý stranám prikazuje po skončení volebnej kampane zmraziť na 90 dní svoje transparentné účty.Hnutie si na ten svoj nevložilo dostatok financií na úhradu celej kampane. Plánuje tak urobiť po 1. júni, kedy dôjde k oficiálnemu rozmrazeniu účtu.TIS však upozorňuje na to, že ministerstvo vnútra stranám jasne vysvetľuje, že na svoj volebný účet môže subjekt vložiť dodatočné peniaze, ak potrebuje uhradiť faktúry a pripomína, že tak konajú aj iné strany.Napríklad strana Most-Híd vložila mesiac po voľbách na svoj transparentný účet jednorazovo sumu 159-tisíc eur.TIS tiež upozorňuje na to, že nová vláda sľúbila vo svojom programovom vyhlásení boj proti neplatičom faktúr. Sme rodina však nepovažuje za negatívne, že od dodávateľov kampane žiada v tomto prípade štvormesačnú splatnosť faktúr.„Manažér kampane Miloš Svrček nám vysvetlil, že ide o firmy, s ktorými spolupracujú pri každých voľbách a títo podnikatelia vraj vedia, že peniaze nakoniec dostanú. Svrček nevedel povedať, prečo si včas nevložili dosť peňazí na transparentný účet, aby mohli zvyšné faktúry za kampaň rýchlo uhradiť. Hnutie Sme rodina nebola ochotná nám ani poskytnúť zoznam čakajúcich platieb,“ uvádza TIS s tým, že ide o ďalší dôvod na to, aby sa zmenila kontrola financovania volieb ako aj samotný zákon.