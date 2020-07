Až polovicu Slovákov trápia kĺbové problémy – čo robiť, ak ste jedným z nich?

Zamerajte sa na stravu

Nezabúdajte na pohyb

Doprajte si Céčko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 (Webnoviny.sk) -Jedlo, ktoré jeme, má veľký vplyv na celý náš organizmus. Môže mu prospievať, ale aj uškodiť. Preto by ste si mali dať záležať na tom, aby strava, ktorú každý deň prijímate, nezhoršovala vaše kĺbové problémy, ale práve naopak.Odporúčame sa pri tvorbe jedálničku inšpirovať takzvanou stredomorskou diétou. Zakladá sa na dennom príjme zeleniny, ovocia a zdravých tukov. Je bohatá na ryby, ktoré sú v prímorských oblastiach hojne dostupné, a obsahuje menej červeného mäsa. Takáto diéta obsahuje množstvo prospešných živín, menovite hlavne omega-3 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú zmierňovať zápal a tým chránia aj vaše kĺby.Pravidelný nenáročný pohyb je najlepšou prevenciou stuhnutosti kĺbov a dokonca môže zvrátiť aj už prepuknuté kĺbové problémy. Navyše bráni vzniku osteoporózy a pomáha spevňovať kĺby a šľachy. Najlepšie je vybrať si pohybové aktivity, ktoré sú voči kĺbom šetrné a nezaťažujú ich viac než je nutné. Vyhnite sa preto volejbalu či basketbalu a radšej sa vyberte na plaváreň alebo na prechádzku do lesa.Pridaným benefitom cvičenia je, že vám pomôže zhodiť aj nadbytočné kilá. Tie totiž nadmerne zaťažujú a opotrebovávajú kĺby a spôsobujú takzvané mechanické komplikácie, medzi ktoré sa radia bolesti chrbta, kĺbov a či dokonca vznik osteoartrózy. Osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbov, ktoré zasahuje hlavne nosné kĺby, teda kolená, boky a spodnú časť chrbta.Prijímanie dostatočného množstva vitamínu C je jedna z najlepších vecí, ktoré môžete spraviť pre celkové zdravie celého vášho tela a kĺbov. Podporuje tvorbu bielych krviniek a imunitu, pomáha pri vysokom tlaku a znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Takisto podporuje tvorbu kolagénu pre zdravé chrupavky, cievy a kosti. Výborným zdrojom vitamínu C je citrusové ovocie alebo brokolica, paprika a ďalšia zelenina.Doplniť vitamín C a ďalšie látky prospešné pre vaše kĺby môžete aj s pomocou výživového doplnkuodso zdokumentovaným efektom pre chrupavky, kosti a svaly. Každá jedna kapsula obsahuje vitamín D, glukosamín, kolagén typu II, vitamín C., len za cenu poštovného a balného. Viac informácií o produkte aj aktuálnej akcii získate na bezplatnej linkealebo na webovej stránke www.flexi-med.sk Informačný servis