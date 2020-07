Ministerstvo vnútra ruší dva projekty a aj verejné obstarávanie v hodnote stoviek miliónov eur

Chýbali rámcové zmluvy

Obstarávanie nebolo pripravené v poriadku

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Škrtaním alebo prehodnotením niektorých IT projektov a zmlúv ministerstvo vnútra ušetrí 266 miliónov eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník rezortu Ján Lazar.Dodal, že rezort po dohode s ministerstvom informatizácie ruší obstarávania v rámci projektu registra zbraní a streliva v hodnote 7,2 milióna eur a tiež projektu elektronického registra mimovládnych organizácií za 4,5 milióna eur.Pokiaľ ide o prvý spomenutý projekt, podľa Lazara je rezort legislatívou viazaný k jeho spusteniu od 1. januára budúceho roku. „Predošlé vedenie neobstaralo rámcovú zmluvu na tento projekt,“ povedal s tým, že povinnosti vyplývajúce zo záväzkov v tejto oblasti vie rezort zabezpečiť aj vlastnými silami.„Podobne je to s druhým projektom,“ doplnil štátny tajomník s tým, že register neziskových organizácií by takisto mal fungovať od začiatku budúceho roku. „Spustenie tohto registra vieme zabezpečiť vlastnými silami,“ povedal.Ministerstvo podľa Lazara ruší aj rámcovú dohodu na dodávku prvkov sieťovej infraštruktúry s predpokladanou hodnotou 245 miliónov eur. „Treba upozorniť, že malo ísť o obstarávanie centrálne, čiže nielen pre potreby ministerstva vnútra, ale aj ostatné útvary verejnej správy,“ zdôraznil Lazar. Obstarávanie však podľa neho „nebolo pripravené v poriadku“.„Celé obstarávanie je predmetom námietok uchádzačov,“ povedal štátny tajomník. Dodal, že podmienky budú v tomto prípade nastavené nanovo. Lazar doplnil, že rezort zároveň vyjednal ušetrenie 5,5 milióna eur na existujúcich zmluvách, ktoré ministerstvo uzavrelo.„Zistili sme, že pokiaľ ide o čerpanie rozpočtu, tak za prvé tri mesiace tohto rozpočtového roku predošlé vedenie vyčerpalo presne 81,96 percenta rozpočtu pre sekciu informatiky na celý rok,“ povedal Lazar. Ako doplnil, situácia prinútila vedenie ministerstva prehodnotiť finančné výdavky. Porušenie zákona zo strany bývalého vedenia však podľa neho zistené nebolo.