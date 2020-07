Až traja hráči Montrealu mali mať pozitívny test na koronavírus, v tíme pôsobí aj Tatar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 - Minimálne traja hráči klubu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens mali pozitívny test na koronavírus. Informáciu priniesol portál TSN.ca s odvolaním sa na web The Athletic.Vedenie súťaže aj zástupcovia klubu sa k týmto informáciám odmietli vyjadriť. Súčasťou organizácie Habs je aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý je v prerušenej sezóne 2019/2020 najproduktívnejším hráčom tímu.V pondelok sa oficiálne začínajú kempy klubov NHL pred reštartom súťaže, ktorá nútene pauzuje od prvej polovice marca pre pandémiu koronavírusu.Obranca Karl Alzner sa odmietol vrátiť do súťažného diania, útočník Max Domi si vzal desať dní na rozmyslenie, či aktuálnu sezónu dohrá. Dohoda medzi vedením súťaže a hráčskou asociáciou NHLPA hokejistom umožňuje vynechať zvyšok ročníka bez akýkoľvek následkov.Sezóna 2019/2020 by mala pokračovať od 1. augusta v kanadských mestách Toronto a Edmonton. Habs sa do súťažného diania vrátia v Toronte a ich prvým súperom bude Pittsburgh Penguins.