Ku Kamzíkom sa pridáva odchovanec Dávid Skokan a v útoku zostáva aj Patrik Svitana

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HK Poprad predstavilo ďalších dvoch útočníkov pre sezónu 2020/2021. "Kamzíkom" aj v nasledujúcom ročníku bude Patrik Svitana , do Popradu sa po dlhšej pauze vracia odchovanec Dávid Skokan . Informuje o tom oficiálny web HK Poprad.Patrik Svitana hrá za Poprad bez prestávky od januára 2017. Celkovo ho čaká v rodnom meste už desiata seniorská sezóna. "Som popradský odchovanec a moja túžba je získať majstrovský titul. To sa mi s Popradom stále nepodarilo, takže teraz je ten správny čas sa zomknúť a vytvoriť káder, ktorý vytúžený titul konečne získa. Ak mám hrať na Slovensku, budem hrať doma,“ povedal Svitana podľa klubového webu.Záujem o služby 32-ročného krídelníka mali aj iné kluby. "Aj tým, že môj vek je taký, aký je, chcel som ešte skúsiť kvalitnú zahraničnú ligu. Boli tam aj nejaké rokovania, kde som čakal do poslednej chvíle a bol som z toho nervózny, ako sa to naťahovalo z týždňa na týždeň. Nakoniec som rád, že mám istotu byť doma, kde cítim veľkú pohodu,“ prezradil hokejista s 549 duelmi v najvyššej domácej hokejovej súťaži.O rok mladší Dávid Skokan strávil predchádzajúcu sezónu v Košiciach. Za Poprad hral zatiaľ naposledy v ročníku 2015/2016, v ktorom vo svojom rodisku hosťoval zo Slovana Bratislava."Je to už dávno a teraz prišiel správny čas vrátiť sa domov. Nestabilná situácia vo svete k tomu napomohla. Zavolal mi tréner Mikula, stretli sme sa a povedal mi svoju predstavu. Videl som ako minulý rok Poprad hral, to tiež prispelo k návratu. Doma je vždy doma a som rád, že som späť. Rokovania prebiehali dlhšie, ale dohodli sme sa a obe strany budú spokojné,“ cituje Skokana web hkpoprad.sk. S Popradom podpísal zmluvu na jeden rok.Dávid Skokan zatiaľ absolvoval v slovenskej extralige 284 zápasov. Okrem Popradu hral aj za Slovan Bratislava a Košice. Pôsobil aj v Česku či Nemecku, ako junior si vyskúšal zámorskú QMJHL. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta v rokoch 2014 a 2017.