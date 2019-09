Až tretina pracujúcich na skrátený úväzok si nevie nájsť lepšiu prácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Až tretina zo 121.000 Slovákov pracujúcich na skrátený úväzok si nevie nájsť prácu na plný úväzok. Z celkového počtu pracujúcich na skrátený pracovný úväzok je až 78 % žien a len 43 % mužov.Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je v priemere 19 % Európanov vo veku 20 až 64 rokov zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok. V roku 2005 to bolo 17 %, a tento podiel rástol v rokoch 2010 na 18 % a v roku 2012 dosiahol spomínanú úroveň 19 %, ktorú si drží doteraz.povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.V Európskej únii bolo za rok 2018 približne 31 miliónov žien a 9,5 milióna mužov vo veku 20 až 64 rokov na skrátený pracovný úväzok. Za hlavný dôvod, a to až v štvrtine prípadov, uvádzajú ako príčinu skráteného úväzku neschopnosť si nájsť prácu na plný úväzok. Tesne za tým je starostlivosť o nezaopatrené deti.Podľa analytičky muži častejšie uvádzali práve neschopnosť si nájsť inú prácu (36 %), kým žien bolo približne 23 %. Na druhej strane, starostlivosť o deti znemožňovala prácu na plný pracovný úväzok 29 % žien v porovnaní so 6 % mužov.S hľadaním práce majú najväčší problém v Grécku, kde je až 70 % ľudí zamestnaných na skrátený pracovný úväzok si nevie nájsť lepšie platenú prácu. Nasleduje Taliansko (66 %), Cyprus (65 %) a Bulharsko (59 %). Na druhej strane rebríčka je Estónsko, kde len 6 % ľudí uvádza neschopnosť si nájsť prácu na plný pracovný úväzok, nasleduje Belgicko, Česká republika a Slovinsko (všetky 7 %) a Holandsko (8 %).Skrátený pracovný úväzok je napríklad v západnej Európe veľmi obľúbenou formou flexibilných pracovných pomerov. Vysoký podiel pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok majú aj v susednom Rakúsku (28 %) či Nemecku (27 %). Najnižší podiel je práve na Slovensku a Chorvátsku (obe 5 %), Maďarsku (4 %) a Bulharsku (2%). Nad priemerom Únie v počte pracovníkov na čiastočný pracovný úväzok je aj Belgicko (24%), Veľká Británia (23 %) či Švédsko a Dánsko (obe 21 %).