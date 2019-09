ŠAMAN CHCEL VYHNAŤ PUTINA, jeho púť skončila v meste Ulan-Ude

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Moskva 19. septembra (TASR) – Na ruskej Sibíri zadržali jakutského šamana, ktorý sa vydal pešo do Moskvy, aby "vyhnal" ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom vo spravodajský server Novaja gazeta.Jeden z prívržencov šamana Alexandra Gabyševa pre spravodajský portál Tajga.info uviedol, že im asi 40-členná skupina ľudí s maskami na tvárach, niektorí so zbraňami v rukách, prehradila cestu, obkľúčila ich tábor a následne násilím vstúpila do stanu, kde sa zdržiaval šaman.K incidentu došlo na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti. Momentálne nie je známe, kde sa šaman nachádza.Gabyšev sa v marci tohto roku vydal na pešiu púť do Moskvy, kde má v úmysle uskutočniť obrad. V rámci putovania dorazil 9. septembra do metropoly Buriatskej republiky, mesta Ulan-Ude, kde ho vítali jeho prívrženci. Polícia následne niekoľkých z nich zadržala. V meste potom vypukli protestné zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali prepustenie zadržaných.Napätie v meste sa vystupňovalo večer 8. septembra po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb. Občania totiž začali žiadať ich zopakovanie, pretože majú podozrenie, že hlasovanie bolo zmanipulované.Podľa oficiálnych údajov voľby primátora v Ulan-Ude vyhral Igor Šutenkov podporovaný vládnou stranou Jednotné Rusko, zatiaľ čo senátor za Irkutskú oblasť, kandidát komunistov Viačeslav Marchajev skončil druhý.Ako poznamenala Novaja gazeta, Marchajev predtým verejne kritizoval razantný zásah príslušníkov Ruskej gardy voči účastníkom demonštrácií za slobodné voľby, ktoré sa počas leta konali v Moskve.Počas týchto protestov, ktoré trvajú už vyše týždňa, bolo zadržaných a medzičasom už aj súdených niekoľko osôb vrátane miestneho vplyvného youtubera a blogera.Protesty v Ulan-Ude napriek represiám zo strany bezpečnostných zložiek naberajú na intenzite, uviedla Novaja gazeta.Gabyšev, ktorý už niekoľko mesiacov putuje pešo pozdĺž ciest vedúci z Jakutska do Moskvy, podľa vlastných slov považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za, pričom tvrdí, že