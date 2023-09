Azerbajdžan sľúbil otvorenie Lačinského koridoru, zásoby v Náhornom Karabachu sa míňajú

Gesto dobrej vôle

Humanitárna kríza v Náhornom Karabachu





Medzi Azerbajdžanom a Arménskom už desaťročia trvá konflikt o spomenutý región, ktorý leží na území Azerbajdžanu, ale od skončenia vojny v roku 1994 bol pod kontrolou etnických arménskych síl podporovaných Arménskom.



Počas bojov o región z jesene 2020 Azerbajdžan prevzal kontrolu nad veľkými časťami Náhorného Karabachu a okolitých oblastí, ktoré desaťročia ovládali separatisti. Rusko vtedy sprostredkovalo dohodu o prímerí a vyslalo takmer 2 000 členov mierových jednotiek, ktorí majú dozerať na dodržiavanie dohody, vrátane slobodného používania Lačinského koridoru.





10.9.2023 (SITA.sk) - Azerbajdžan súhlasil s otvorením jedinej diaľnice spájajúcej Arménsko so sporným regiónom Náhorný Karabach . Informuje o tom spravodajský portál Politico, ktorému to povedal poradca azerbajdžanského prezidenta. Možné to však bude, až keď lokálni lídri prijmú pomoc aj od Azerbajdžanu.Správa prichádza po tom, čo úrady v regióne kontrolovanom etnickými Arménmi oznámili, že prijmú humanitárnu pomoc od ruského Čereného kríža cez alternatívnu cestu z Aghdamu na území kontrolovanom azerbajdžanskou vládou.Poradca azerbajdžanského prezidenta Hikmet Hadžijev uviedol, že „Azerbajdžan vyjadril svoj súhlas ako gesto dobrej vôle na zabezpečenie súčasného otvorenia“ takzvaného Lačinského koridoru, cesty spájajúcej Arménsko s Náhorným Karabachom, pre náklad Červeného kríža.Prijatie by podľa neho pripravilo pôdu pre samostatnú dohodu, ktorá by umožnila prechod z Arménska. „Na kontrolnom stanovišti Lačin sa musí dodržiavať colný a hraničný režim Azerbajdžanu,“ povedal.Neskôr na sociálnej sieti X napísal, že Lačinský koridor neotvoria okamžite, ale za podmienok dohody umožňujúcej neobmedzený prístup pre azerbajdžanskú pomoc z Aghdamu.Už takmer dva mesiace sa humanitárne organizácie vrátane Červeného kríža sťažujú, že nie sú schopné doviezť dodávky potravín a paliva do Náhorného Karabachu. Keďže sa zásoby míňajú, miestni Arméni tvrdia, že majú humanitárnu krízu a bývalý hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Luis Moreno Ocampo minulý mesiac vydal správu, v ktorej varoval, že „prebieha genocída“.Spojené štáty aj Európska únia vyzvali Azerbajdžan, aby otvoril Lačinský koridor. Krajina popiera, že by organizovala blokádu a trvá na tom, že Arméni v Náhornom Karabachu musia prijať humanitárne dodávky z Azerbajdžanu.