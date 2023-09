Putin sa nemusí báť zatknutia počas samitu G20 v Riu, odkázal mu prezident Lula da Silva

Vynechal aj samit BRICS

Brazília chce zostať nestranná

10.9.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa môže zúčastniť na samite najväčších ekonomík sveta G20 v brazílskom Riu de Janeiro bez obáv o zatknutie.Na konci tohtoročného samitu zoskupenia v indickom Naí Dillí to povedal brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva , ktorý prevzal predsedníctvo fóra. Prostredníctvom svojej webstránky o tom informuje denník The Guardian. Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal na Putina zatykač za údajné vojnové zločiny na Ukrajine. Keďže je Brazília signatársky štát Rímskeho štatútu ICC, vyžaduje sa od nej, aby spolupracovala pri vyšetrovaniach a činnostiach súdu, ktoré podľa právnych expertov zahŕňajú zatýkanie cieľov súdu.V auguste Putin vynechal samit BRICS v Juhoafrickej republike, čo sa široko pripisuje tomu, že aj táto krajina je signatárom štatútu.„Môžem vám povedať, že ak budem brazílskym prezidentom a ak príde do Brazílie, nie je dôvod, aby bol zatknutý,“ povedal Lula pre indickú spravodajskú skupinu Firstpost. Účastníci samitu v Riu tam podľa neho nájdu „atmosféru mieru“.Lula zastáva podľa jeho slov neutrálnu pozíciu voči vojne na Ukrajine. To pobúrilo mnohých západných lídrov. Washington ho obvinil z nekritického „papagájovania ruskej a čínskej propagandy“ a ukrajinskí predstavitelia vyzvali Lulu, aby navštívil ich krajinu, aby bol zblízka svedkom „ruskej agresie“.Brazílsky prezident, ktorý obvinil USA z toho, že podporujú konflikt, a odmieta poskytnúť Kyjevu zbrane, svoju politiku obhajuje s tým, že mier sa dá dosiahnuť len vtedy, ak niektoré krajiny zostanú nestranné.„Je pravda, že Rusko napadlo Ukrajinu bez toho, aby sa niekoho opýtalo. A že USA napadli Irak bez toho, aby sa niekoho opýtali,“ povedal Lula pre Firstpost. Ako tiež vyhlásil, Brazília je 100 % proti invázii akejkoľvek krajiny.