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07. septembra 2026
Azerbajdžanský režim prezidenta Alijeva pritvrdzuje, známy aktivista dostal 13 rokov
Medzinárodné organizácie označujú prípad za politicky motivovaný a žiadajú okamžité prepustenie aktivistu. Azerbajdžanský súd poslal v pondelok významného obhajcu ľudských práv a klimatického ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Medzinárodné organizácie označujú prípad za politicky motivovaný a žiadajú okamžité prepustenie aktivistu.
Azerbajdžanský súd poslal v pondelok významného obhajcu ľudských práv a klimatického aktivistu Anara Mammadliho na 13 rokov do väzenia. Jeho advokát označil proces za trest za Mammadliho ľudskoprávnu činnosť a oznámil odvolanie.
„Súd pre závažné trestné činy v Baku poslal Anara Mammadliho na 13 rokov za mreže a jeho spoluobžalovaného Anara Abdullajeva na 12 rokov,“ povedal agentúre AFP advokát Elčin Sadigov.
Mammadliho zadržali v roku 2024 pre údajné pašovanie. Súd ho teraz uznal za vinného aj z nelegálneho podnikania, prania špinavých peňazí, daňových únikov a falšovania dokumentov, údajne v rámci organizovanej skupiny.
„Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali ktorékoľvek z obvinení proti Mammadlimu. Je trestaný za svoju prácu v oblasti ľudských práv,“ vyhlásil Sadigov. Obhajoba s rozsudkom nesúhlasí a odvolá sa.
Mammadliho organizácia upozorňovala na nezrovnalosti počas prezidentských volieb vo februári 2024. Aktivista zároveň spoluzaložil Iniciatívu pre klimatickú spravodlivosť, ktorá presadzovala environmentálnu spravodlivosť.
Jeho stíhanie kritizovali Amnesty International, Human Rights Watch, americký senátor aj osobitný spravodajca OSN pre ochrancov životného prostredia a žiadali jeho prepustenie.
Azerbajdžanská vláda prezidenta Ilhama Alijeva dlhodobo čelí kritike Západu za prenasledovanie politických odporcov a potláčanie nezávislých médií.
Alijev vládne krajine od roku 2003, keď po smrti svojho otca Hejdara Alijeva – bývalého vysokopostaveného dôstojníka sovietskej KGB – prevzal moc.
Zväz za slobodu politických väzňov Azerbajdžanu eviduje 288 politických väzňov vrátane opozičných politikov, ľudskoprávnych aktivistov a novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžanský režim prezidenta Alijeva pritvrdzuje, známy aktivista dostal 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Azerbajdžanský súd poslal v pondelok významného obhajcu ľudských práv a klimatického aktivistu Anara Mammadliho na 13 rokov do väzenia. Jeho advokát označil proces za trest za Mammadliho ľudskoprávnu činnosť a oznámil odvolanie.
„Súd pre závažné trestné činy v Baku poslal Anara Mammadliho na 13 rokov za mreže a jeho spoluobžalovaného Anara Abdullajeva na 12 rokov,“ povedal agentúre AFP advokát Elčin Sadigov.
Vraj pašoval
Mammadliho zadržali v roku 2024 pre údajné pašovanie. Súd ho teraz uznal za vinného aj z nelegálneho podnikania, prania špinavých peňazí, daňových únikov a falšovania dokumentov, údajne v rámci organizovanej skupiny.
„Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali ktorékoľvek z obvinení proti Mammadlimu. Je trestaný za svoju prácu v oblasti ľudských práv,“ vyhlásil Sadigov. Obhajoba s rozsudkom nesúhlasí a odvolá sa.
Chceli normálneho prezidenta
Mammadliho organizácia upozorňovala na nezrovnalosti počas prezidentských volieb vo februári 2024. Aktivista zároveň spoluzaložil Iniciatívu pre klimatickú spravodlivosť, ktorá presadzovala environmentálnu spravodlivosť.
Jeho stíhanie kritizovali Amnesty International, Human Rights Watch, americký senátor aj osobitný spravodajca OSN pre ochrancov životného prostredia a žiadali jeho prepustenie.
Azerbajdžanská vláda prezidenta Ilhama Alijeva dlhodobo čelí kritike Západu za prenasledovanie politických odporcov a potláčanie nezávislých médií.
Azerbajdžan zdedil
Alijev vládne krajine od roku 2003, keď po smrti svojho otca Hejdara Alijeva – bývalého vysokopostaveného dôstojníka sovietskej KGB – prevzal moc.
Zväz za slobodu politických väzňov Azerbajdžanu eviduje 288 politických väzňov vrátane opozičných politikov, ľudskoprávnych aktivistov a novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžanský režim prezidenta Alijeva pritvrdzuje, známy aktivista dostal 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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