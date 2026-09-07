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 24hod.sk    Zo zahraničia

07. septembra 2026

Azerbajdžanský režim prezidenta Alijeva pritvrdzuje, známy aktivista dostal 13 rokov



Medzinárodné organizácie označujú prípad za politicky motivovaný a žiadajú okamžité prepustenie aktivistu. Azerbajdžanský súd  poslal v pondelok významného obhajcu ľudských práv a klimatického ...



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germany_azerbaijan_73121 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Medzinárodné organizácie označujú prípad za politicky motivovaný a žiadajú okamžité prepustenie aktivistu.


Azerbajdžanský súd  poslal v pondelok významného obhajcu ľudských práv a klimatického aktivistu Anara Mammadliho na 13 rokov do väzenia. Jeho advokát označil proces za trest za Mammadliho ľudskoprávnu činnosť a oznámil odvolanie.

„Súd pre závažné trestné činy v Baku poslal Anara Mammadliho na 13 rokov za mreže a jeho spoluobžalovaného Anara Abdullajeva na 12 rokov,“ povedal agentúre AFP advokát Elčin Sadigov.

Vraj pašoval


Mammadliho zadržali v roku 2024 pre údajné pašovanie. Súd ho teraz uznal za vinného aj z nelegálneho podnikania, prania špinavých peňazí, daňových únikov a falšovania dokumentov, údajne v rámci organizovanej skupiny.

„Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali ktorékoľvek z obvinení proti Mammadlimu. Je trestaný za svoju prácu v oblasti ľudských práv,“ vyhlásil Sadigov. Obhajoba s rozsudkom nesúhlasí a odvolá sa.

Chceli normálneho prezidenta


Mammadliho organizácia upozorňovala na nezrovnalosti počas prezidentských volieb vo februári 2024. Aktivista zároveň spoluzaložil Iniciatívu pre klimatickú spravodlivosť, ktorá presadzovala environmentálnu spravodlivosť.

Jeho stíhanie kritizovali Amnesty International, Human Rights Watch, americký senátor aj osobitný spravodajca OSN pre ochrancov životného prostredia a žiadali jeho prepustenie.

Azerbajdžanská vláda prezidenta Ilhama Alijeva dlhodobo čelí kritike Západu za prenasledovanie politických odporcov a potláčanie nezávislých médií.

Azerbajdžan zdedil


Alijev vládne krajine od roku 2003, keď po smrti svojho otca Hejdara Alijeva – bývalého vysokopostaveného dôstojníka sovietskej KGB – prevzal moc.

Zväz za slobodu politických väzňov Azerbajdžanu eviduje 288 politických väzňov vrátane opozičných politikov, ľudskoprávnych aktivistov a novinárov.



Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžanský režim prezidenta Alijeva pritvrdzuje, známy aktivista dostal 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

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