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07. septembra 2026

Trebišov má štyroch kandidátov na post primátora, je medzi nimi aj súčasný primátor Marek Čižmár


Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Do mestského zastupiteľstva budú Trebišovčania voliť 24 poslancov. Volení budú v dvoch volebných obvodoch, pričom v každom z nich sa bude voliť po 12 poslancov. V Trebišove zabojujú o post primátora ...



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cizmar 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Do mestského zastupiteľstva budú Trebišovčania voliť 24 poslancov. Volení budú v dvoch volebných obvodoch, pričom v každom z nich sa bude voliť po 12 poslancov.


V Trebišove zabojujú o post primátora štyria kandidáti. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Medzi kandidátmi, ktorí sa budú uchádzať o primátorské kreslo, nie je ani jedna žena. Dominujú nezávislí kandidáti.

O primátorský post zabojuje Štefan Bandy, ktorý kandiduje s podporou subjektu Slovexit. Ostatní traja kandidáti kandidujú ako nezávislí. Je medzi nimi i súčasný primátor Trebišova Marek Čižmár, taktiež kandiduje Peter Jozefi a štvoricu kandidátov uzatvára Marián Kolesár.

Do mestského zastupiteľstva budú Trebišovčania voliť 24 poslancov. Volení budú v dvoch volebných obvodoch, pričom v každom z nich sa bude voliť po 12 poslancov. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, vo volebnom obvode č. 1 sa bude o poslanecký mandát uchádzať 37 kandidátov. Vo volebnom obvode č. 2 si bude elektorát vyberať spomedzi 48 kandidátov.

Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Trebišov má štyroch kandidátov na post primátora, je medzi nimi aj súčasný primátor Marek Čižmár © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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