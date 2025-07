Ázijské akciové trhy sa vyvíjali zmiešane

14.7.2025 (SITA.sk) - Vývoj na ázijských akciových trhoch bol v pondelok zmiešaný. Investori totiž vyhodnocovali najnovšie salvy Donalda Trumpa v obchodnej vojne, v ktorých pohrozil, že voči Európskej únii a Mexiku uvalí 30-percentné clá.Obchodníci zároveň nervózne sledujú americký Federálny rezervný systém, keďže Trump naďalej kritizuje šéfa centrálnej banky USA Jeromea Powella za to, že dostatočne skoro neznížil úrokové sadzby. V nedeľu Trump povedal: „Dúfam, že odstúpi“ a dodal: „Mal by odstúpiť“.Hongkonský index Hang Seng stúpol o 0,3 percenta na 24 206,90 bodu. Čínsky index Shanghai Composite si pripísal tiež 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 3 519,65. Hlavný japonský index Nikkei 225 však o 0,3 percenta klesol, a to na 39 459,62 bodu.