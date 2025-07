Súd vytýčil verejné zasadnutie s Paulusom, odsúdenému za vraždu podnikateľa by mali opätovne uložiť trest

14.7.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 30. júla verejné zasadnutie s Romanom Paulusom , právoplatne uznaným za vinného z vraždy šalianskeho podnikateľa Alojza Bórika. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Ten by sa konkrétne mal zaoberať ukladaním trestu pre obžalovaného, ktorý ešte v roku 2022 uzavrel dohodu o vine a treste týkajúcu sa aj členstva v zločineckej skupine, pričom súd ju odobril. Trest mu však vtedy neuložil, keďže Paulus si už odpykával trest 25 rokov v prípade vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana. Tu však Paulus neskôr uspel s návrhom na obnovu konania, preto mu trest bol zrušený.Šalianskeho podnikateľa Alojza Bórika zastrelili samopalom v marci 2008. Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa na skutku podieľal okrem Paulusa aj Peter Taufer. Ten v rámci procesu so skupinou známou ako Sereďania dostal v roku 2022 neprávoplatne doživotný trest.Paulusa pôvodne odsúdili na 25 rokov odňatia slobody v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Kacina z roku 2010. Spolu s ním uznali za vinného aj Ladislava Vasarába , ktorý dostal trest 22 rokov väzenia. Dvojica, ktorá v tomto prípade vinu odmieta, však uspela s návrhom na povolenie obnovy konania a pôvodný rozsudok bol zrušený. Špecializovaný trestný súd tak vec momentálne prejednáva odznovu, pričom obžalovaní sú stíhaní na slobode.