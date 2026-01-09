|
Piatok 9.1.2026
Meniny má Alexej
|Denník - Správy
Azylová legislatíva sa zásadne zmení, vláda schválila návrh zákona o medzinárodnej ochrane
9.1.2026 (SITA.sk) - Vláda na piatkovom zasadnutí schválila návrh zákona o medzinárodnej ochrane, ktorý zavádza zásadné zmeny v oblasti azylovej legislatívy. Ako v tejto súvislosti zdôraznilo Ministerstvo vnútra SR, zákon je reakciou na prijatie reformy azylovej a migračnej politiky na európskej úrovni.
„Implementácia reformy kladie na azylový systém Slovenskej republiky viaceré požiadavky a vyžaduje zásadnú zmenu azylovej legislatívy, čo bolo dôvodom na vypracovanie návrhu zákona,“ skonštatoval rezort.
Zákon mimo iného upravuje začatie konania o udelenie medzinárodnej ochrany s jasným určením jednotlivých fáz začatia konania, umožňuje obmedziť slobodu pohybu žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany, zavádza inštitút bezplatného právneho poradenstva pre žiadateľov, upravuje povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy z pohovoru so žiadateľom alebo určuje, že azyl na účel zlúčenia rodiny, doplnková ochrana na účel zlúčenia rodiny a azyl z humanitných dôvodov sú národnými záležitosťami.
Zákon takisto ruší konanie o predĺženie doplnkovej ochrany, určuje, že bez ohľadu na dôvod udelenia sa azyl a doplnková ochrana budú udeľovať na neurčitý čas, zjednocuje pobytové statusy azylantov a cudzincov s udelenou doplnkovou ochranu na trvalý pobyt, určuje lehoty pre rozhodovanie správneho orgánu po zrušení a vrátení rozhodnutia na ďalšie konanie a vylučuje nárok žiadateľov, ktorí sú občanmi členského štátu Európskej únie, na poskytovanie ubytovania a starostlivosti v azylových zariadeniach. Taktiež zavádza možnosť ubytovať v azylovom zariadení cudzinca, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odovzdaní žiadateľa do zodpovedného členského štátu až do zrealizovania jeho transferu.
Zákon mimo iného novelizuje zákon o pobyte cudzincov, keďže sa upravuje vzťah medzi konaním o azyle na hraniciach v prípade zamietnutej žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany a konaním o návrate na hraniciach.
„Legislatívne sa upravuje oprávnenie policajta vykonať preverovanie štátneho príslušníka tretej krajiny ako aj okolnosti a prostriedky tohto preverovania. Rozširuje sa tiež výpočet dôvodov na zaistenie žiadateľov o udelenie medzinárodnej ochrany. V súvislosti so zaistením cudzincov sa upravujú tiež niektoré povinnosti útvaru policajného zaistenia pre cudzincov, napríklad písomne oznamovať cudzincom umiestnenie, predĺženie umiestnenia a dôvody umiestnenia štátneho príslušníka tretej krajiny v oddelenom režime zaistenia,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.
V rámci zákona sa tiež upravuje spôsob spolupráce a poskytovania informácií o cudzincoch, ktorí majú byť vyhostení, medzi relevantnými inštitúciami (ako napríklad ústav na výkon trestu odňatia slobody), kde sa títo cudzinci nachádzajú, a príslušným policajným útvarom, ktorý bude výkon vyhostenia zabezpečovať.
„Legislatívnou úpravou sa mení tiež spôsob týkajúci sa možnosti uplatnenia účinného opravného prostriedku v prípade vydania rozhodnutia o administratívnom vyhostení, čím sa zabezpečí, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa poskytne účinný opravný prostriedok, o ktorom rozhodne príslušný súdny orgán a nie druhostupňový správny orgán, ako to bolo doteraz. Zmeny sa týkajú aj Správneho súdneho poriadku, a to v oblasti súdneho prieskumu rozhodnutí o zákaze vstupu vydaného či už ako samostatného rozhodnutia alebo ako súčasti rozhodnutia o administratívnom vyhostení, kde sa navrhuje, aby sa tento súdny prieskum riadil ustanoveniami upravujúcimi žalobu,“ doplnil rezort vnútra.
Jasne určené fázy konania
Spolupráca a poskytovanie informácií
