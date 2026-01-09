Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Mesto Pezinok víta rozhodnutie ministerstva životného prostredia k prieskumnému územiu Trojárová


Mesto Pezinok víta rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR začať správne konanie o zrušení prieskumného územia Trojárová v Malých ...



65bcf0c1deb87579624727 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Mesto Pezinok víta rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR začať správne konanie o zrušení prieskumného územia Trojárová v Malých Karpatoch. Ako informuje hovorca Pezinka Michal Lukáč, vedenie mesta zároveň v stanovenej lehote zasiela na ministerstvo svoje oficiálne vyjadrenie, v ktorom žiada, aby bolo prieskumné územie z dôvodu prevažujúceho verejného záujmu zrušené.


Ministerstvo listom zo dňa 19. decembra 2025 informovalo mesto, že z vlastného podnetu začalo správne konanie vo veci možného zrušenia prieskumného územia Trojárová, a požiadalo Pezinok o stanovisko k verejnému záujmu, petíciám a aktivitám mesta a jeho obyvateľov. „Oceňujeme, že ministerstvo situáciu v Trojárovej prehodnocuje a začalo správne konanie smerujúce k zrušeniu prieskumného územia," uviedol primátor Pezinka Roman Mács.

Vyzbierali skoro tritisíc podpisov


Primátor zdôrazňuje, že v prípade Trojárovej ide o ekologicky citlivé územie v Malých Karpatoch – s lesmi, zdrojmi podzemnej a povrchovej vody a vinohradníckou krajinou. Prieskum a potenciálna ťažba antimónu podľa mesta predstavujú neprijateľné riziko pre zdroje pitnej vody, prírodu, vinohrady aj kvalitu života obyvateľov v širšom regióne.

Silný nesúhlas verejnosti potvrdzuje aj petícia proti geologickým prácam a plánovanej ťažbe v lokalite Trojárová. „Petičný výbor k začiatku januára eviduje 1 979 elektronických podpisov podpísaných občanmi a obyvateľmi dotknutých území a 980 podpisov na papierových petičných hárkoch zhromaždených mestom Pezinok, obcou Pernek a ďalšími podporovateľmi," spresnil Lukáč s tým, že spolu ide o takmer 3-tisíc podpisov.

„Pezinčanky a Pezinčania dali veľmi jasne najavo, že z Trojárovej nechcú mať banský priemyselný areál. Našou úlohou je tento postoj jasne a konštruktívne preniesť do rokovaní so štátom. Nehľadáme konflikt, hľadáme riešenie, ktoré ochráni prírodu, vodu a kvalitu života v Malých Karpatoch,“ dodáva primátor Pezinka.

Mesto podniklo viacero krokov


Mesto v uplynulých mesiacoch podniklo viaceré právne a procesné kroky – okrem komunikácie s orgánmi štátnej správy podalo podnety na Generálnu prokuratúru SR a dlhodobo upozorňuje na riziká prípadnej ťažby v Trojárovej. Zároveň informuje verejnosť o vývoji situácie a motivuje obyvateľov k aktívnej ochrane územia.

Pezinok teraz využije možnosť, ktorú mu ministerstvo dalo a v stanovenej lehote zasiela podrobné stanovisko s argumentmi a podkladmi na podporu zrušenia prieskumného územia. Mesto deklaruje pripravenosť na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s ministerstvom pri ochrane Malých Karpát a verejného záujmu.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Pezinok víta rozhodnutie ministerstva životného prostredia k prieskumnému územiu Trojárová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum Správne konanie Ťažba
