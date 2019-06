B. Bugár: Členstvo Slovenska v NATO a EÚ je pevné a nespochybniteľné

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko je NATO a jeho pevné transatlantické ukotvenie v aliancii potvrdzujú aj reálne kroky. Povedal to podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár (Most-Híd) na plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave. Zdôraznil, že v posledných rokoch rastie podpora pre slovenské členstvo v NATO aj medzi občanmi.deklaroval Bugár na zasadnutí. Zdôraznil, že Slovensko je pevnou súčasťou európskeho a euroatlantického priestoru. Označil ich za základný, ekonomický, politický, kultúrny a civilizačný priestor SR.dodal.Členstvo v Aliancii podľa jeho slov predstavuje pre Slovensko najvyššiu medzinárodnú záruku obrany.povedal Bugár s tým, že NATO by malo byť hlavným fórom transatlantického dialógu o bezpečnosti a obrane.Slovensko podľa jeho slov plní spojenecké záväzky, a to napríklad v oblasti modernizácie armády v súlade so štandardami Aliancie. Zdôraznil, že Slovensku sa podarilo v rozpočte vyčleniť financie na obranné výdavky vo výške 1,7 percenta HDP do roku 2020 a pôvodne vytýčený cieľ dvoch percent dosiahne o dva roky skôr. Spomenul aj účasť slovenských vojakov na zahraničných misiách NATO.zdôraznil. V posledných rokoch podľa jeho slov podpora pre NATO medzi občanmi rastie.skonštatoval s tým, že NATO má na Slovensku podporu nielen medzi politikmi a diplomatmi, ale aj medzi väčšinou obyvateľov.Parlamentné zhromaždenie NATO je fórum pre politikov a expertov zaoberajúcich sa bezpečnosťou a obranou. Slúži na diskusie o agende, prioritách, analýzach i identifikácii trendov v oblasti obrany a bezpečnosti. Ovplyvňuje rozhodnutia Severoatlantickej aliancie a slúži aj ako spätná väzba pre jednotlivé vlády.Počas víkendu sa na PZ NATO v Bratislave stretli stovky delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj z Iraku a Afganistanu.