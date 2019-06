Divadelná kvapka krvi: Keď je v hlavnej úlohe ľudský život

Krv sa nedá nahradiť

Darovať krv je dar

Jeden človek vie zachrániť mnohých

Príďte si pre potlesk do týchto divadiel:



Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava



Štátna opera, Banská Bystrica





Jókaiho divadlo, Komárno





Slovenské komorné divadlo, Martin



Mestské divadlo, Žilina





Divadlo Andreja Bagára, Nitra



Divadlo Jonáša Záborského, Prešov



Mestské divadlo, Levoča



Čo by ste mali vedieť, ak sa chystáte darovať krv?



Darovať krv môže každý zdravý človek od 18-60 rokov. Darovať krv však môžu stále aj ľudia nad 60, maximálne však do 65 rokov. Platí to pre pravidelných darcov a k odberu potrebujú súhlas svojho lekára.



Darca krvi musí mať minimálne 50 kg.



Na odber krvi by ste mali prísť oddýchnutí a večer pred odberom by ste mali vynechať športové aktivity.



Pred odberom krvi by ste mali vypiť veľa vody (aspoň pol litra) a môžeme si dať aj kávu, najlepšie však bez mlieka.



Večer pred odberom a na raňajky by ste mali vynechať tučné jedlá (údeniny, mäso, mliečne výrobky,...). Radšej si dajte niečo ľahké napr. ovocie, zeleninu, sucháre, pečivo, džem, med,...



Fajčiari minimálne 6 hodín pred odberom nesmú fajčiť a rovnako nie je vhodný alkohol 12 až 14 hodín pred odberom.



Odber krvi trvá len necelých 10 minút.



Po odbere krvi nie je vhodné sa niekam ponáhľať, treba si posedieť, vypiť vodu, čaj, niečo zjesť, prípadne dať si kávu.



BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) - Premýšľali ste niekedy nad tým, čo sa deje v divadle predtým ako sa začne večerné predstavenie? Pozývame vás nielen presvedčiť sa osobne, ale urobiť aj dobrý skutok. V týždni od 10. júna do 14. júna 2019 môžete darovať krv v rámci Divadelnej kvapky krvi.Spôsob, ako nahradiť krv zatiaľ neexistuje. Jediná možnosť, ako pomôcť človeku, ktorý krv potrebuje, je prijať ju od darcu krvi. Vďaka jedinému odberu môžu lekári zachrániť až štyroch ľudí. Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž spolu organizujú už šiesty ročník Divadelnej kvapky krvi. "Sme radi, že aj my môžeme svojou troškou a kvapkou prispieť k tomuto projektu a spoločne tak pomôcť pri záchrane ľudských životov," vyhlásila hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová, ktorá sa chystá darovať krv spolu s ďalšími zamestnancami Kauflandu.Darovať krv môže každý zdravý človek od 18 rokov. Pred samotným odberom krvi, ktorý, mimochodom trvá, približne 10 minút, darca krvi vyplní podrobný dotazník. Prítomný lekár na základe odpovedí, vstupného vyšetrenia a prípadných ďalších otázok vyhodnotí zdravotný stav darcu. Následne rozhodne, či darca môže darovať krv. "Darovanie krvi sa v ostatnej dobe stáva skôr darom a výsadou. Často nás lekár nepustí darovať krv kvôli "drobnosti", na ktorú sme nemysleli. Ošetrenie u zubára, nové tetovanie, či návšteva susednej krajiny – to všetko môže naše darovanie oddialiť. No netreba sa vzdať a treba prísť znova. Krv je vždy potrebná. A ak hľadáte ďalšiu motiváciu, prečo ísť darovať krv, vedzte, že vďaka opakovanému darovaniu krvi budete tiež počas roka pravidelne kontrolovať svoj zdravotný stav," povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK.Na Slovensku je najbežnejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB. Darovaním krvi pomáhame pacientom s leukémiou, chorobami krvi, nádorovými ochoreniami či tým, ktorí čakajú na operáciu. Krv je však dôležitá aj v prípade novorodencov, ktorí trpia hemolytickou chorobou. Preto neváhajte, zapojte sa a pomôžte vlastnou krvou písať ďalšie kapitoly života tým, ktorí potrebujú vašu pomoc.Viac informácií nájdete aj na www.darujkrv.redcross.sk/daruj_krv alebo na www.ntssr.sk 10. júna11. júna13. júna14. júna