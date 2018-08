B. Bugár: Iba ten národ má budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť

Na archívnej snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. augusta (TASR) - Koncom augusta si pripomíname niekoľko významných historických udalostí a výročí, ktoré by nás mali nabádať k tomu, aby sme sa nad minulosťou zamysleli a poučili sa. Uviedol to šéf koaličného Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár pri príležitosti 74. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP).Bugár je presvedčený, že by sme mali poučiť aj naše deti a porozprávať im neskreslený príbeh o význame SNP.napísal na sociálnej sieti.Exministerka spravodlivosti a poslankyňa NR SR Lucia Žitňanská sa domnieva, že 29. august vypovedá o našej spoločnosti mnoho.uzavrela.