K odkazu SNP sa vyjadrili aj ministri SR

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) bolo najvýznamnejším antifašistickým počinom v našej histórii. Dokázalo zmobilizovať desiatky tisíc ľudí. Zmobilizujme sa preto aj my, avšak bez zbraní a násilia, a chráňme si to, čo pre nás vybojovali naši predkovia počas SNP. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 74. výročia SNP uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).apeloval. Podľa Gála najtragickejšie časti histórie sú udalosti, keď ľudia museli brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňami v rukách.dodal.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že SNP je míľnikom v našich dejinách.odkázala.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) je presvedčený, že aj po desaťročiach je odkaz SNP aktuálny a jasný.zdôraznil.Rezort diplomacie na sociálnej sieti napísal, že ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja proti nemeckým okupačným jednotkám bolo vyjadrením jasného odporu voči fašizmu a nacizmu.pripomína rezort.Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) si toto významné výročie pripomína aj výstavným projektom, ktorý pripravil odbor verejnej diplomacie MZV v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Široká zahraničná verejnosť má tak príležitosť spoznať historické súvislosti týkajúce sa slovenského vzoprenia sa nacistickej okupácii a významu tejto udalosti pre našu novodobú históriu.