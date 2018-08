B. Bugár: Medzi Mostom-Híd a SNS nie je nevraživosť

Na archívnej snímke Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Medzi stranami SNS a Most-Híd nie je nevraživosť, ani nič, čo by sa nedalo riešiť. Uviedol to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v reakcii na nedávne útoky SNS na niektorých bugárovcov. Takéto útoky však Bugára podľa jeho slov nedonútia vyvolať predčasné voľby.povedal pre TASR s tým, že už je dosť dlho v politike na to, aby sa stal pre niekoho takýmto nástrojom. Slovné útoky rieši bilaterálnymi rokovaniami, prípadne sa o tom porozprávajú partneri na Koaličnej rade.Nedávnym atakom nepripisuje veľkú dôležitosť.doplnil. Niektorí predstavitelia SNS podľa neho útočia na Most-Híd, lebo sú tak naučení ešte z čias Jána Slotu.Za posledný rok slovne atakovali štátnych tajomníkov ministerstiev obrany a školstva Roberta Ondrejcsáka a Petra Krajňáka, tiež niekdajšiu ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ombudsmanku nominovanú Mostom-Híd Máriu Patakyovú, najnovšie šéfku parlamentného zahraničného výboru Katarínu Cséfalvayovú.Tvrdší odkaz adresoval šéf SNS Andrej Danko predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi po tom, čo Bugár hovoril o vystúpení jeho strany z koalície v prípade, že sa potvrdí vedomá a aktívna účasť slovenských štátnych orgánov na únose Vietnamca. Danko vtedy cez médiá odkázal, že ho reči o odchode z koalície vyrušujú a že keď sa Bugárovi koalícia nepáči, má konať.povedal pre TASR Bugár. Dodal, že ak sa tieto podozrenia ale nepotvrdia, bude žiadať ospravedlnenie od tých, ktorí ich šírili.