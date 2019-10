B. Bugár: Rozhodnutie SMK berieme na vedomie

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Rozhodnutie odmietnuť spoluprácu neparlamentnej SMK s koaličným Mostom-Híd berie predseda Mosta-Híd Béla Bugár na vedomie, strana bude podľa jeho slov rokovať aj s ďalšími stranami. Pokiaľ nedôjde k inej dohode, Most-Híd pôjde podľa jeho šéfa do parlamentných volieb sám. S SMK je pripravené opäť rokovať neparlamentné Maďarské fórum (MF).Bugár povedal, že delegácie SMK a Mosta-Híd rokovali viackrát, dohodli sa, že budú rokovať o orgánoch volebnej strany, predvolebnej aj povolebnej spolupráci.povedal šéf Mosta-Híd s tým, že definitívne mali rozhodnúť predsedníctva strán, ktoré sa konali v utorok (22. 10.). Bugár nevedel povedať presný dôvod, pre ktorý rokovania stroskotali.Predsedníctvo Mosta-Híd dohodu odobrilo. "povedal Bugár a dodal, že chceli ukázať voličom, že sa dá vytvoriť spolupráca, keďže ide o dve najsilnejšie zoskupenia maďarských politických strán. "reagoval Bugár.Dodal zároveň, že strana má dohodu s MKDA, rokovať bude aj ďalšími stranami, ktoré zastupujú menšiny, prípadne chce rokovať aj so subjektmi z tretieho sektora.SMK odmietla návrh na spoluprácu s Mostom-Híd, ktorý vyrokovali stranícke delegácie. Strany mali spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine, MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. SMK dohodu neprijalo prePredseda MF Zsolt Simon víta rozhodnutie SMK a myslí si, že MF sa s SMK čoskoro dohodne na spolupráci.povedal s tým, že toto zoskupenie by mohlo tvoriť dôstojnú alternatívu pre maďarských voličov.