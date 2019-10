NRSR: Nepomer odmeňovania mestských a obecných policajtov treba riešiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Príspevky za prácu pre obecných a mestských policajtov treba vyriešiť, nepomer ich odmeňovania je dlhodobým problémom. Zdôraznila to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Alena Bašistová v diskusii k dvom rovnakým pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o cestnej premávke, ktoré majú problematiku vyriešiť. Jeden návrh predložila Bašistová spolu s poslancami SNS, druhý poslanec za OĽaNO Martin Fecko.vysvetlila Bašistová. Poukázala na to, že tento návrh už v minulosti predložili poslanci Peter Antal (Most-Híd) a Magdaléna Kuciaňová (SNS), napokon ho však stiahli.Magdaléna Kuciaňová (SNS), ktorá bola jednou z predkladateliek pôvodného návrhu, ocenila, že ho Bašistová opäť predložila.skonštatovala.Fecko podotkol, že Ústavný súd SR už v minulosti konštatoval, že je tu v súvislosti s mestskou a obecnou políciou medzera v zákone. Poukázal na to, že dochádza k nepomeru pri ich odmeňovaní v porovnaní so štátnymi policajtmi.Poukázal aj na to, že majú rovnako ako príslušníci Policajného zboru postavenie verejného činiteľa aj podobné povinnosti ako napríklad zadržiavanie páchateľov pri trestnom čine. Keďže majú podobné kompetencie, mali by mať podľa neho aj rovnaké sociálne zabezpečenie. Zdôraznil, že často sú prví pri rôznych výtržnostiach a iných skutkoch, keď sa stáva, že sú aktéri agresívni či pod vplyvom návykových látok.Poslanec Peter Šuca (Smer-SD) súhlasí s tým, že mestskí a obecní policajti sú dôležitou súčasťou bezpečnostných zložiek. Podľa svojich slov však úplne nesúhlasí s porovnaním povinností obecných a mestských policajtov s príslušníkmi ozbrojených síl, Policajného zboru či Slovenskej informačnej služby.Poslanci chcú pozmeňujúcim návrhom docieliť, aby bývalí obecní policajti mohli dostávať príspevok za svoju prácu. Nárok naň by mali po dovŕšení veku aspoň 56 rokov a po odpracovaní najmenej 25 rokov v obecnej polícii. Príspevok by mal byť dávkou osobitného sociálneho poistenia, jeho výška by mohla predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby." dodali predkladatelia.