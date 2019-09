B. Bugárovi a R. Sulíkovi sa nepáči Macronova imigračná rétorika

Predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík a predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ilustračná snímka Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 21. septembra (TASR) - Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár a predseda opozičnej SaS Richard Sulík sa zhodli na tom, že sa im nepáči rétorika francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o prípadnom prerozdelení migrantov. Povedali to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Bugár si myslí, že utečencom však pomáhať treba, migranti sú podľa neho. Sulík považuje Macronove slová o migračnej politike zaNávrhy Macrona o automatickom prerozdeľovaní migrantov označil ako. Podľa jeho slov tak pribudne viac utopených v Stredozemnom mori.komentoval.Predseda strany Most-Híd tiež uviedol, že vníma, že strana neklesla v prieskumoch pod štyri percentá.komentoval. Prieskumy verejnej mienky podľa jeho slovmieni.O odchode Kataríny Cséfalvayovej zo strany si myslí, že to bola práve ona, ktoráPripomenul, že strana má viac ako 5000 členov, preto presuny v strane považuje za minimálne.Predseda opozičnej SaS Richard Sulík tiež vníma, že strane poklesli preferencie. Vidí za tým vznik nových strán. "Samozrejme, to nám percentá v prieskumoch ubralo. Teraz to znamená, že musíme zabojovať. Musíme sa viacej snažiť," komentoval Sulík s tým, že o všetkom napokon rozhodnú voľby 29. februára 2020.Sulík nechcel komentovať mená, ktoré by sa mali objaviť na kandidátke strany. Zodpovednosť za situáciu v SaS všakskonštatoval. Svoje znovuzvolenie za predsedu strany považuje za demokratické. Dodal, že na menách kandidátov strany do najbližších parlamentných volieb sa dohodnú na nominačnom kongrese SaS 5. októbra.Sulík si tiež myslí, že za aktuálnu situáciu v rozpočte je zodpovedný bývalý minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Jeho nástupca Ladislav Kamenický (Smer-SD) je podľa neho", čo súvisí s tým, že je vo funkcii krátko. Podľa šéfa opozičnej SaS kríza nemusí prísť, ale náznaky na to, že príde, sú. Riešením situácie je podľa jeho slov tzv. štíhly štát a zlepšenie podnikateľského prostredia.Bugár zasa tvrdí, že sú návrhy, za ktoré zahlasovať koaličná strana Most-Híd nemôže.komentoval. Je však presvedčený, že niektoré opatrenia, akými sú napríklad zvýšenie rodičovského príspevku, sa naopak realizovať musia.