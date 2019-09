Nové parkovacie automaty v Nitre zjednodušia platbu za parkovanie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 21. septembra (TASR) – Mesto Nitra plánuje kúpiť nové parkovacie automaty. Tie by mali zjednodušiť spôsob platby za parkovanie a zefektívniť kontrolu parkovacích lístkov mestskou políciou. V prvej fáze by malo mesto zakúpiť 60 automatov, ktorých cena by mala dosiahnuť zhruba 300.000 eur. Verejné obstarávanie na ich kúpu je naplánované v budúcom roku, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.V nových parkovacích automatoch sa bude dať platiť platobnou kartou, vodič auta nebude musieť vytlačený lístok z automatu nosiť späť do auta. „,“ uviedol Holúbek. Minulosťou bude aj zdĺhavá kontrola lístkov mestskými policajtmi. Zaplatenie je naplánované cez rovnakú databázu ako všetky ďalšie platby za parkovanie v meste, čo by malo výrazne uľahčiť kontrolu. „“ dodal hovorca mesta.