B. Gröhling: Do škôlok a škôl nastúpilo v piatok 168.273 žiakov

Na Slovensku bolo v piatok otvorených 2550 škôl, z toho bolo 1127 materských, 1167 základných a 256 stredných škôl. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).





„Nábeh otvárania škôl stále pokračuje, čo je v porovnaní s utorkom (9. 2.) trojnásobne viac. V budúcom týždni možno čísla trochu poklesnú pre prázdniny v jednotlivých krajoch. Na druhej strane, je to v záujme mobility dobré, aby sme to v prípade nejakých problémov vedeli ustrážiť,“ skonštatoval minister.Ako dodal, aktuálne je v materských, základných a stredných školách 168.273 žiakov, ich počet v porovnaní s utorkom stúpol o 50.000. „Je to potešiteľné, vďaka patrí samosprávam a zriaďovateľom, že dodržiavajú všetky pokyny na ochranu zdravia a bezpečnosti tak, aby sme postupné otváranie základných škôl zvládli a aby sme mohli prejsť aj na druhý stupeň a na stredné školy,“ zdôraznil Gröhling.