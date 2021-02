Trump by mohol svoje činy zopakovať, obávajú sa demokrati v procese impeachmentu

Impeachmentu čelí druhýkrát

Odmietol vypovedať pod prísahou

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Demokrati v americkom Kongrese ukončili prezentáciu svojich argumentov v druhom procese impeachmentu Donalda Trumpa . Konštatovali pritom, že bývalý prezident podnietil svojich priaznivcov k januárovému útoku na Kapitol a ak ho senátori neuznajú za vinného, „môže to spraviť znovu". Informuje o tom spravodajský portál BBC.Tím zastupujúci žalobu použil na prepojenie Trumpa s útočníkmi ich vlastné vyjadrenia a zároveň upozornil, že januárové násilnosti spôsobili aj dlhodobé škody. Demokrati prezentovali i vyjadrenia polície, zamestnancov, zástupcov spravodajských služieb a zahraničných médií.V piatok prednesú svoje argumenty obhajcovia bývalého prezidenta. Počas otváracích rečí pritom tvrdili, že Trumpove vyjadrenia sú chránené prvým dodatkom ústavy a tiež, že ako bývalého prezidenta ho nemôžu uznať za vinného.Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa koná po tom, ako skončil v úrade. Ústavnú žalobu na neho podali za podnecovanie vzbury. Trump 6. januára svojim podporovateľom povedal, aby bojovali za zvrátenie výsledkov prezidentských volieb, a oni následne vtrhli do Kapitolu a prerušili počítanie hlasov Zboru voliteľov . Nepokoje po sebe zanechali päť mŕtvych.Samotný Trump pritom odmietol výzvu demokratov zo Snemovne reprezentantov , aby v rámci procesu prišiel vypovedať pod prísahou. Trumpovi právnici trvajú na tom, že je nevinný a jeho provokatívne vyjadrenia vraj boli len rečnícke obraty.Demokrati tvrdia, že proces je nevyhnutný, aby vyvodil konečnú zodpovednosť za útok. Rovnomerné rozdelenie kresiel v Senáte však naznačuje, že Trumpa ani na druhý pokus neuznajú vinným, keďže na to je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov - 67, čo znamená, že demokrati by potrebovali aj hlasy 17 republikánov.