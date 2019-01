B. Johnson podporí Mayovú, ak dosiahne ústupky s EÚ v poistke

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. januára (TASR) - Popredný zástanca vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie Boris Johnson uviedol, že podporí dohodu o brexite premiérky Theresy Mayovej, vyrokovanú s EÚ, ak politička dosiahne ústupky v texte spornej pasáže, ktorá má zabrániť pohraničným kontrolám medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Informovala o tom agentúra AP.Bývalý britský minister zahraničných vecí Johnson napísal v pondelkovom vydaní denníka Daily Telegraph, že "by to bola nefalšovane dobrá brexitová správa", keby Mayová vyrokovala konečný termín, dokedy bude platiť záložný plán pre írsku hranicu, teda tzv. poistka.V súčasnosti klauzula o poistke hovorí, že Británia zostane v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde nijaký iný spôsob, ako sa vyhnúť pevnej hranici s kontrolami medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Tá je členskou krajinou EÚ a Severné Írsko ako súčasťou Británie (Spojeného kráľovstva) odchádza z Únie.Utorok 29. januára je pre Mayovej dohodu o brexite rozhodujúci deň - členovia dolnej komory britského parlamentu budú totiž posudzovať množstvo pozmeňovacích návrhov, ktoré by zabránili Británii v odchode z EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch.