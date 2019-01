Filipínske bezpečnostné zložky z útoku v Jole podozrievajú Abú Sajjáf

Polícia odváža mŕtve telá po dvoch bombových útokoch v okolí rímskokatolíckej katedrály v juhofilipínskom meste Jolo na Filiínach 27. januára 2019. Výbuchy usmrtili 12 civilistov a osem príslušníkov ozbrojených síl, 83 ľudí utrpelo zranenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 28. januára (TASR) - Filipínske bezpečnostné zložky pokračujú v pátraní po páchateľoch nedeľňajšieho bombového útoku na katolícku katedrálu na juhu Filipín. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.K útoku sa ešte v nedeľu prihlásili džihádisti z tzv. Islamského štátu. Podľa nich sa vo vnútri katedrály a priľahlom parkovisku odpálili dvaja samovražední atentátnici opásaní výbušninami.Filipínska armáda však svojím vyšetrovaním zistila, že rúrkové bomby naplnené dusičnanom amónnym boli nastražené na dvoch miestach a neodpálili ich samovražední atentátnici. Podľa agentúry DPA to uviedol miestny armádny veliteľ Arnel Dela Vega.Prvá bomba explodovala vnútri katedrály počas omše. Predpokladá sa, že bola nastražená na jednej z lavíc v kostole.Druhá bola zrejme skrytá v batožinovom priestore motorky na parkovisku a explodovala, keď na miesto prvého výbuchu dorazili príslušníci armády.Na základe týchto zistení, opierajúcich sa aj o záznamy z bezpečnostných kamier, hovorca filipínskej armády brigádny generál Edgard Arevalo uviedol, že existuje podozrenie, že páchateľom útoku sú členovia džihádistickej skupiny Džamáa abú Sajjáf. Táto organizácia je primárne podozrivá, ale armáda nevylučuje, že do útoku môžu byť zaplatené aj iné.Ostrov Jolo dlho sužuje prítomnosť militantov zo skupiny Abú Sajjáf. Vzhľadom na to, že jej príslušníci dlhé roky páchajú bombové útoky, únosy a vraždy, je táto organizácia na zoznamoch teroristických organizácií v Spojených štátoch i na Filipínach.Dvojitý bombový útok na katedrálu na ostrove Jolo (vysl. cholo) si vyžiadal najmenej 18 mŕtvych a vyše 80 zranených. Podľa agentúry AFP išlo o jeden z najsmrtiacejších útokov na prevažne moslimskom juhu Filipín za posledné roky.Prístupové cesty do mesta Jolo v provincii Sulu, kde sa útok odohral, polícia prehradila zátarasami a zriadila na nich aj kontrolné posty. Obchody v meste sú zavreté a po uliciach mesta sa prakticky nikto nepohybuje, uviedol v pondelok podľa agentúry DPA veliteľ národnej polície Oscar Albayalde.Dejisko útoku by v pondelok mal navštíviť prezident Rodrigo Duterte, informoval jeho hovorca Salvador Panelo.