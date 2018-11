B. Kollár: Bol to deň veľkých zmien, ale akých, ukáže história

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA) počas rokovania 28. schôdze NR SR 14. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. novembra (TASR) - Líder Sme rodina Boris Kollár vníma 17. november 1989 ako deň veľkých zmien. Ale akých, to musí podľa jeho slov posúdiť v budúcnosti história národa, ktorú aktuálne tvoríme my. Napísal to na sociálnej sieti pri príležitosti 29. výročia Novembra '89.priznal Kollár.Na ďalší deň sa podľa jeho slov pridávali ďalší odvážlivci na tribúne.dodal.