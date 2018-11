MOST-HÍD NEŽIADAL ODCHOD A. DANKA, IBA JEHO OSOBNÉ ROZHODNUTIE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Koaličný Most-Híd nežiadal predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), aby pre kauzu rigoróznej práce odstúpil z funkcie. Chcel len, aby prijal osobné rozhodnutie. Po rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd to deklaroval predseda strany Béla Bugár s tým, že ak by strana chcela jeho odchod, žiadala by vyvodenie politickej zodpovednosti. Bugár sa čuduje, ako sa jeho slová otočili.