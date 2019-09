B. Netanjahu predpovedal veľmi tesný výsledok predčasných volieb

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 17. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predpovedal veľmi tesný súboj favorizovaných strán v utorkových predčasných parlamentných voľbách v Izraeli. Vyzval pritom spoluobčanov, aby sa na voľbách zúčastnili v čo najväčšom počte, píše agentúra AFP.Americký "prezident (Donald) Trump včera povedal, že voľby budú tesné", povedal Netanjahu vo volebnej miestnosti v Jeruzaleme, kam prišiel odovzdať svoj hlas spoločne s manželkou Sarou.pokračoval.Očakáva sa, že premiér Netanjahu, ktorý sa usiluje už o celkovo piate funkčné obdobie v úrade, so svojou stranou Likud zvedie tesný súboj s centristickým blokom Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca.Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by každá z týchto strán mala získať približne 32 kresiel v 120-člennom parlamente.Dôležitou postavou volieb je aj bývalý minister obrany Avigdor Lieberman so svojou sekulárnou pravicovou stranou Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov).Netanjahu je vo funkcii premiéra viac než desať rokov, čím je najdlhšie pôsobiacim predsedom vlády v histórii židovského štátu. Jeho povesť však v posledných rokoch poznačilo vyšetrovanie viacerých korupčných káuz, ktoré sa týkali Netanjahua alebo jeho manželky.Po voľbách v roku 1996 sa Netanjahu stal najmladším izraelským premiérom (1996-99). Druhýkrát sa stal šéfom vlády po voľbách v roku 2009 a mandát obhájil aj v roku 2013. Po predčasných voľbách v marci 2015 získal štvrtý mandát.