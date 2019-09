K. Farkašovský: Zníženej dani na 10 % by mali podliehať len denníky

Na archívnej snímke poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) – Znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na noviny, časopisy a periodiká na 10 % by sa mala týkať len denníkov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol poslanec SNS Karol Farkašovský v rozprave k novele zákona o DPH.Farkašovský navrhuje zúžiť skupinu tovarov, ktoré majú podliehať zníženej sadzbe DPH.skonštatoval poslanec s tým, že sa tým berú do úvahy vplyvy na štátny rozpočet.Opozičný poslanec za OĽaNO Eduard Heger sa v tejto súvislosti zaujímal, ako budú kryté výpadky zo štátneho rozpočtu, ktoré má priniesť tento, ale aj iné návrhy zákonov z dielne SNS. Zdôraznil, že minister financií má problém zostaviť budúcoročný štátny rozpočet.Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá je v súčasnosti v druhom čítaní, má klesnúť daň na noviny, časopisy a periodiká na 10 %. Znížená sadzba dane by sa nemala uplatniť na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu. Nižšia sadzba sa nemá uplatniť ani na periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.