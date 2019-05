B. Ondruš ani M. Klus si spoluprácu s ĽS NS nevedia predstaviť

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. mája (TASR) - ĽSNS je neonacistická strana napriek tomu, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o jej nerozpustení. V diskusii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD) s tým, že si nevie predstaviť s ňou spolupracovať. Opozičný poslanec Martin Klus (SaS) budúcu spoluprácu s ĽSNS vylúčil. Poslanec za ĽSNS Rastislav Schlosár uviedol, že si za určitých podmienok vie predstaviť spoluprácu s akoukoľvek politickou stranou.Ondruš odmietol, že strana Smer-SD s ĽSNS rokovala pri hlasovaní o zastropovaní dôchodkového veku.uviedol. Ohradil sa tiež proti špekuláciám, že si Smer-SD niektorými svojimi vyjadreniami zvyšuje koaličný potenciál s ĽSNS. Ten podľa neho strana nemá.Klus vníma rozsudok NS SR ako dočasný.vyzval. Pripomenul podobný prípad v Českej republike, kde bola Dělnická strana rozpustená až na druhýkrát. Klus tiež upozornil, že k rozhodnutiu o ĽSNS prišlo až dva roky po tom, čo bola žiadosť podaná, a to štyri týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu.priznal.Ondruš rozhodnutie NS SR nespochybňuje, pripomína však, že súd zamietol konkrétnu žalobu a neposudzoval veci, ktoré v nej neboli obsiahnuté.zdôraznil. Poslancov ĽSNS tiež označil za zbabelcov, keď sa boja hovoriť o tom, čo si myslia. Podobný názor vyjadril aj Klus.Schlosár vyhlásil, že ĽSNS sa cíti byť demokratickou stranou. Odmietol sa vymedziť voči Slovenskému štátu a holokaustu.reagoval na otázku moderátorky.