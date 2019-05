Muži neboli spokojní s ochrankou v klube, začali okolo seba strieľať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 4. mája (TASR) - Scéna ako z akčného filmu sa odohrala v sobotu okolo poludnia pri pražskom klube Ateliér, píše internetová stránka televízie Nova. Dvaja muži tam údajne vystrelili z plynovej pištole a následne sa schovali v aute. To im však následne rozmlátila ochranka klubu pomocou bejzbalových palíc.Niekoľko policajtov vyrazilo predpoludním do pražského Starého mesta, približuje tn.nova.cz. Dvaja muži sa tam pokúšali dostať do klubu Ateliér. Keď ich ochranka nepustila dovnútra, vybehli na ulicu a začali okolo seba strieľať z plynovej pištole.Následne sa pokúsili ukryť v svojom aute. Vozidlo im však bejzbalovými palicami rozmlátila ochranka klubu. Na miesto ako prví dorazili mestskí strážnici.opísala mestská polícia na Facebooku.Následne prišli aj štátni policajti.potvrdil policajný hovorca Jan Rybanský. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie viac neprezradil, konštatovala televízna stanica Nova.