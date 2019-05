B. Ondruš: Rodičovský príspevok by sa mohol zvýšiť približne o 100 eur

Na snímke štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 5. mája (TASR) – Rodičovský príspevok by mohol vzrásť približne o 100 eur. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš (Smer-SD). Zvýhodnení by mali byť rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, a hoci príspevok bude diferencovaný, nikomu sa nezníži.povedal Ondruš.dodal Ondruš. Presné sumy však neuviedol. O tomto opatrení a aj ďalších návrhoch takzvaných sociálnych balíčkov by mala v pondelok (6. 5.) rokovať Koaličná rada.Opozičný poslanec a líder strany Spolu Miroslav Beblavý označil zvyšovanie materského príspevku za politický marketingpovedal Beblavý s tým, že nie všetky tieto opatrenia sú podľa neho dobré.Beblavý upozornil, že podľa strany Spolu je potrebné prioritne zabezpečiť všetkým rodinám možnosť umiestniť svoje dieťa v škôlke, zabezpečiť pre starnúcu slovenskú populáciu dostatok primerane zaplatených opatrovateliek a venovať sa aj problémom dôchodcov.Štátny tajomník Ondruš tieto priority neodmietol, pripomenul však Beblavému jeho pôsobenie na MPSVR.povedal Ondruš, podľa ktorého sa Beblavému, ako opozičnému poslancovi veľmi dobre rozdáva.Predseda strany Spolu na záver relácie povedal, že v prípade volebného úspechu by nezrušil ani jedno z už zavedených sociálnych opatrení, akými sú obedy zadarmo pre deti základných a stredných škôl, cestovanie zadarmo pre žiakov a študentov a ani vianočný príspevok pre dôchodcov.