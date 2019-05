Malým obciam v Česku chýba pri investovaní odhad na čo majú

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. mája (TASR) - Obce v Českej republike investovali milióny do hotelov a teraz riešia problém, čo so stratovými podnikmi. Nevýnosné podnikanie v malých obciach zaťažuje ich rozpočty. Tie často dotujú služby, ktoré súkromníci pre straty zrušili. Len malých obchodov zmizlo vlani z českých obcí do 500. Podobnú záťaž majú aj v Trojanoviciach v okrese Nový Jičín. Tam obec investovala 16 miliónov Kč (623.830 eur) do hotela, ktorý sa stal stratovým. Chceli mať hotel s reštauráciou. Zámer sa nevydaril, zariadenie im spôsobuje stratu. Teraz hľadajú niekoho, kto by hotel prevzal. Obec pred šiestimi rokmi kúpila pozemky a budovu od novojičínskeho spotrebného družstva. Do opraveného hotela a reštaurácie chcela prilákať turistov.," povedal starosta obce Jiří Novotný. Podľa opozičných členov zastupiteľstva sú straty ročne okolo 3 miliónov Kč ročne. Celý nápad s touto investíciou bol podľa nich nezmyselným.Združenie miestnych samospráv presadzuje premenu vidieckych predajní v komunitné centrá. „," uviedol Tomáš Chmela zo Združenia miestnych samospráv.(1 EUR = 25,648 CZK)