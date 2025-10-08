Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. októbra 2025

Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine


Tagy: česká pomoc vojna na Ukrajine

Nechceme zrušenie, len revíziu, tvrdí české hnutie ANO o muničnej iniciatíve, ktorá pomáha brániacej sa Ukrajine. Podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša išlo o dobrý ...



Zdieľať
gettyimages 1495845323 676x449 8.10.2025 (SITA.sk) - Nechceme zrušenie, len revíziu, tvrdí české hnutie ANO o muničnej iniciatíve, ktorá pomáha brániacej sa Ukrajine. Podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša išlo o dobrý nápad. A podľa poslanca Lubomíra Metnara (ANO), ktorý je pravdepodobným budúcim ministrov obrany, hnutie o jej zastavení neuvažuje. Informuje o tom web Novinky.cz.


Muničná iniciatíva bol principiálne dobrý nápad, ale... Budeme o nej rokovať a požadujeme väčšiu transparentnosť a prehodnotenie, možno prevedenie pod NATO,“ uviedol Andrej Babiš. „Nehovoríme o zastavení muničnej iniciatívy, ale o dôkladnej revízii. Je potrebná transparentnosť," potvrdil slová svojho šéfa Metnar. Podľa neho nie je cieľom oslabiť Ukrajinu, ale zaistiť kontrolu a prehľad nad nakladaním s prostriedkami.

Pre pokračovanie iniciatívy sa vyjadril šéf Motoristov Petr Macinka. „Kým bude trvať ruská invázia na Ukrajine, Motoristi nie sú proti tomu, aby muničná iniciatíva pokračovala," povedal Českej televízii.

Naopak vedenie SPD projekt dlhodobo kritizuje. „Hnutie SPD chápe potrebu pomôcť civilnému obyvateľstvu Ukrajiny, ale nesúhlasí s tým, aby sa Česká republika podieľala na ďalšom vyzbrojovaní," uviedol poslanec Radovan Vích, ktorý je plukovníkom v zálohe a odborníkom SPD na obranu. Budúcu českú vládu pravdepodobne vytvorí víťazné hnutie ANO spolu s SPD a Motoristami.


Zdroj: SITA.sk - Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká pomoc vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrel dlhoročný novinár a komentátor Denníka N Tomáš Gális, mal vážne zdravotné problémy
<< predchádzajúci článok
Zistenia mimovládnej organizácie Hoaxy a podvody o ruskej stope potvrdila aj česká kontrarozviedka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 