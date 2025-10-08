Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Zomrel dlhoročný novinár a komentátor Denníka N Tomáš Gális, mal vážne zdravotné problémy


Tagy: Úmrtie

Nadránom skonal dlhoročný novinár a komentátor



Zdieľať
gettyimages 1071992582 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Nadránom skonal dlhoročný novinár a komentátor Denníka N Tomáš Gális. O jeho úmrtí napísal šéfredaktor denníka Matúš Kostolný. „Mal vážne zdravotné problémy, ale ešte pred mesiacom písal newsfilter a minulý týždeň už z nemocnice prekladal texty do našej prílohy Argumenty, ktorú roky viedol,“ uviedol o Gálisovi.


Zosnulý novinár vyštudoval sociológiu, následne pôsobil v redakcii Hospodárskych novín. Patri tiež medzi zakladajúcich členov .týždňa, potom prešiel do denníka SME, kde sa s Kostolným stali kolegami. Podľa slov šéfredaktora Denníka N odvtedy uplynulo vyše 15 rokov.

„Tomáš Gális bol mimoriadny človek. Budeme si ho v redakcii navždy pamätať. Pre nás je to ako stratiť najbližšieho človeka. Odišiel jeden z nás, jeden z našej redakčnej rodiny,“ uzavrel Kostolný.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel dlhoročný novinár a komentátor Denníka N Tomáš Gális, mal vážne zdravotné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maškarová sa dôrazne ohradila voči spochybňovaniu postupu polície v prípade Gašparovej nehody
<< predchádzajúci článok
Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 