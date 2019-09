Babiš chce riešiť uznanie Kosova s ministrami Petříčkom a Hamáčkom

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš chce riešiť uznanie Kosova s ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom a ministrom vnútra Janom Hamáčkom. Babiš to povedal v pondelok po schôdzke s prezidentom Milošom Zemanom v Lánoch. Zeman sa minulý týždeň nechal počuť, že má v úmysle zistiť, či by bolo možné odvolať uznanie Kosova, pripomína spravodajský server Novinky.cz.uviedol český premiér.Na otázku, či vylučuje nejakú zmenu, čo sa týka uznania Kosova, Babiš odpovedal:uviedol Babiš.Zeman o zrušení uznania samostatného Kosova rozprával na stredajšej tlačovej konferencii po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade.