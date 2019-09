Trump: Vyzerá to tak, že za útoky dronmi v Saudskej Arábii môže Irán

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. septembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že "to vyzerá" tak, že za útoky dronmi na kľúčové ropné zariadenia v Saudskej Arábii je zodpovedný Irán, ale dodal, nechce vojnu s touto krajinou. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Prezident v Bielom dome ďalej povedal, že USA neuvažujú o možnostiach odvety, kým nebude mať "definitívny dôkaz", že za útoky je zodpovedný Irán.uviedol Trump pred novinármi v Oválnej pracovni.Aj podľa amerického ministra zahraničných vecí Mikea PompeaIrán odmieta účasť na útokoch, ku ktorým došlo v období zvýšeného napätia, pretože Teherán prestáva plniť jadrovú dohodu uzavretú so svetovými veľmocami v roku 2015. Dohodu podpísali aj Spojené štáty, ale tie už vlani od dohody odstúpili.Trump oznámil, že Pompeo odcestuje do Saudskej Arábie, ale dátum nespresnil.K víkendovým útokom dronmi na významné saudskoarabské ropné zariadenia sa prihlásili jemenskí povstalci-húsíovia, ktorých vo vojne proti koalícii vedenej Saudskou Arábiou v Jemene podporuje práve Irán.Iránsky prezident Hasan Rúhání v pondelok vyhlásil, že tieto útoky jemenských povstalcov boli ich "legitímnou obranou a protiútokom" za to, že Saudská Arábia vedie proti húsíom vojnu v Jemene.zdôraznil Rúhání.