27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
27. októbra 2025
Babiš dostal poverenie na zostavenie vlády, prezidentovi oznámil aj mená potencionálnych ministrov
Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril víťaza parlamentných volieb Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. „Tento krok ...
27.10.2025 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril víťaza parlamentných volieb Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. „Tento krok urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne a priebehu doterajších rokovaní a pozícií jednotlivých parlamentných strán," oznámila kancelária českého prezidenta. Informuje o tom web TN.cz.
Šéf víťazného hnutia ANO oznámil prezidentovi aj mená niektorých potenciálnych ministrov. S nominantmi sa chce Pavel stretnúť. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky," avizoval Pražský hrad.
Babiš má personálne obsadenie vlády Pavlovi navrhnúť po pripravení programového vyhlásenia. „Sú tam dve tri veci, na ktoré máme iný názor,“ povedal o vyjednávaní s SPD a Motoristami. O personálnom zložení kabinetu sa podľa portálu Novinky.cz najčastejšie hovorí v súvislosti s kontroverziami Filipa Turka zo strany Motoristi.
Český prezident už skôr vyhlásil, že ak sú Turkove výroky, ktorých sa mal dopustiť na sociálnych sieťach, autentické, boli by dôvodom pre diskvalifikáciu „z akejkoľvek ministerskej pozície“. Turek sa pritom netajil záujmom o post ministra zahraničných vecí.
Zdroj: SITA.sk - Babiš dostal poverenie na zostavenie vlády, prezidentovi oznámil aj mená potencionálnych ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Babiš dostal poverenie na zostavenie vlády, prezidentovi oznámil aj mená potencionálnych ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
