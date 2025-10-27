Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2025

Babiš dostal poverenie na zostavenie vlády, prezidentovi oznámil aj mená potencionálnych ministrov


Tagy: Česká vláda Vláda Andreja Babiša (ANO-SPD-Motoristi)

Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril víťaza parlamentných volieb Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. „Tento krok ...



andrej babis 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril víťaza parlamentných volieb Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. „Tento krok urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne a priebehu doterajších rokovaní a pozícií jednotlivých parlamentných strán," oznámila kancelária českého prezidenta. Informuje o tom web TN.cz.


Šéf víťazného hnutia ANO oznámil prezidentovi aj mená niektorých potenciálnych ministrov. S nominantmi sa chce Pavel stretnúť. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky," avizoval Pražský hrad.

Babiš má personálne obsadenie vlády Pavlovi navrhnúť po pripravení programového vyhlásenia. „Sú tam dve tri veci, na ktoré máme iný názor,“ povedal o vyjednávaní s SPD a Motoristami. O personálnom zložení kabinetu sa podľa portálu Novinky.cz najčastejšie hovorí v súvislosti s kontroverziami Filipa Turka zo strany Motoristi.

Český prezident už skôr vyhlásil, že ak sú Turkove výroky, ktorých sa mal dopustiť na sociálnych sieťach, autentické, boli by dôvodom pre diskvalifikáciu „z akejkoľvek ministerskej pozície“. Turek sa pritom netajil záujmom o post ministra zahraničných vecí.


Zdroj: SITA.sk - Babiš dostal poverenie na zostavenie vlády, prezidentovi oznámil aj mená potencionálnych ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda Vláda Andreja Babiša (ANO-SPD-Motoristi)
